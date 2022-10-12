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Киноафиша Новости Аня Тейлор-Джой сыграет с Майлзом Теллером в фильме «Ущелье»

Аня Тейлор-Джой сыграет с Майлзом Теллером в фильме «Ущелье»

12 октября 2022 11:14
Аня Тейлор-Джой сыграет с Майлзом Теллером в фильме «Ущелье»

Романтическим экшеном занимаются Apple и режиссер «Доктора Стрэнджа».

Следующий проект от режиссера «Черного телефона» и «Доктора «Стрэнджа» Скотта Дерриксона «Ущелье» (The Gorge) обрел вторую центральную звезду. По сведениям издания Deadline, к утвержденному ранее на главную роль Майлзу Теллеру («Топ Ган: Мэверик», «Одержимость») накануне присоединилась Аня Тейлор-Джой («Сплит», «Ведьма»).

О сюжете фильма пока нет никаких подробностей, но проект характеризуют как увлекательный романтический экшен. Оригинальный сценарий написал автор «Войны будущего» и триллера «Черный дрозд» Зак Дин. Производственный процесс курируют студии Skydance и Apple Original Films.

В многочисленную продюсерскую команду вместе с Дерриксоном вошел его давний творческий соратник С. Роберт Каргилл, а также сам Теллер, Шеррил Кларк, Зак Дин, Дэвид Эллисон, Дэна Голдберг и Дон Грэйнджер. Съемки «Ущелья» начнутся предположительно в 2023 году.

В 2022 году Тейлор-Джой можно было видеть в мифологическом эпике Роберта Эггерса «Варяг», а на прошлой неделе у актрисы вышла авантюрная драма Дэвида О. Расселла «Амстердам». В ноябре звезда появится на экранах вместе с Николасом Холтом в черной комедии «Меню», а потом ее можно будет услышать в мультфильме «Супербратья Марио. Фильм». Сейчас Аня снимается в постапокалиптическом боевике Джорджа Миллера «Фуриоса», где она сыграет молодую версию героини Шарлиз Терон из «Безумного Макса: Дорога ярости».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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