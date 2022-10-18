Официально: Харрисон Форд присоединился к киновселенной Marvel

Слухи, циркулировавшие по сети на протяжении последних нескольких недель, наконец нашли подтверждение — Харрисон Форд официально присоединился к киновселенной Marvel. 80-летний голливудский ветеран заменит покойного Уильяма Херта в роли генерала Таддеуса Росса.

Первое появление звезды «Индианы Джонса» в MCU состоится в масштабном блокбастере «Капитан Америка: Новый мировой порядок». Многие полагают, что в дальнейшем Форд снимется в закрывающем пятую фазу кинокомиксе «Громовержцы», но на этот счет западные журналисты пока молчат. Как бы то ни было, участие артиста такого калибра — это практически всегда большой плюс и дополнительное внимание.

Вместе с Энтони Маки (Сэм Уилсон) и Фордом «Капитане Америка 4» будут задействованы актеры из «Сокола и Зимнего Солдата» Дэнни Рамирес (Хоакин Торрес) и Карл Ламбли (Исайя Брэдли), а также Шира Хаас, получившая роль израильской супергероини Сабры. Образ гениального антагониста Лидера воплотит Тим Блейк Нельсон, который до этого появлялся в «Невероятном Халке».

Постановкой «Нового мирового порядка» займется Джулиус Она («Парадокс Кловерфилда»). Сценарий написали Далан Муссон и Малкольм Спэллман — авторы упомянутого «Сокола и Зимнего Солдата». О сюжете пока информации нет, но уже известно, что творческий дуэт приготовил параноидальный шпионский триллер, где все будет не тем, чем кажется.

Съемки «Капитана Америка 4» начнутся в начале следующего года с прицелом на премьеру 3 мая 2024 года. «Громовержцы», где также потенциально может появиться Форд, выйдут 26 июля 2024 года.