Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Девушка в окне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Съемки сериала «Дюна: Сестричество» начнутся в следующем месяце

Съемки сериала «Дюна: Сестричество» начнутся в следующем месяце

17 октября 2022 12:07
Съемки сериала «Дюна: Сестричество» начнутся в следующем месяце

Тем временем съемки «Дюны 2» продолжаются уже третий месяц.

По информации издания Deadline, съемки сериала «Дюна: Сестричество», спин-оффа фильма «Дюна» Дени Вильнева, стартуют в столице Венгрии, Будапеште, в следующем месяце. Начало активной фазы производства шоу совпадет по времени с продолжающимися съемками «Дюны 2», которые начались в середине июля.

Сообщение о скором старте съемок появилось сразу после новости о том, что Индира Варма, звезда мини-сериала «Оби-Вана Кеноби», сыграет в будущем сериале императрицу Наталью. Главные роли в шоу исполнят Эмили Уотсон («Чернобыль») и Ширли Хендерсон («Гарри Поттер и тайная комната»).

Шоураннером и сценаристом сериала выступает Дайан Адему-Джон, ранее работавшая над «Дневниками вампира», «Древними» и «Призраками усадьбы Блай».

Сериал будет основан на книге «Орден сестер Дюны» Брайана Герберта, сына Фрэнка Герберта, и писателя-фантаста Кевина Джеймса Андерсона. Действие шоу развернется за 10 000 лет до событий «Дюны». В центре истории — сестры Вала и Тула Харконнен, которые бросили вызов силам, угрожающим будущему человечества, и основали знаменитый орден монахинь Бене Гессерит.

«Дюна: Сестричество» станет эксклюзивом стримингового сервиса HBO Max. Дата выхода сериала пока неизвестна.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки 7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки Читать далее 14 октября 2022
Согреваемся вместе: 7 теплых сериалов для осенних вечеров Согреваемся вместе: 7 теплых сериалов для осенних вечеров Читать далее 18 октября 2022
10 самых ожидаемых фильмов и сериалов этого сезона 10 самых ожидаемых фильмов и сериалов этого сезона Читать далее 18 октября 2022
Тест: за 5 вопросов определим, костюм какого героя тебе подойдет на Хэллоуин Тест: за 5 вопросов определим, костюм какого героя тебе подойдет на Хэллоуин Читать далее 15 октября 2022
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге Читать далее 14 октября 2022
Тест: какая ты королева из «Игры престолов»? Тест: какая ты королева из «Игры престолов»? Читать далее 16 октября 2022
Достали из-под полы: 5 фактов о новых фильмах Marvel Достали из-под полы: 5 фактов о новых фильмах Marvel Читать далее 15 октября 2022
Другой менталитет: 5 советских фильмов, которые не понимают зрители из других стран Другой менталитет: 5 советских фильмов, которые не понимают зрители из других стран Читать далее 17 октября 2022
Только для взрослых: 5 жутких хорроров, снятых по мотивам известных сказок Только для взрослых: 5 жутких хорроров, снятых по мотивам известных сказок Читать далее 17 октября 2022
Волшебство начинается: 5 новых фэнтези, которые мы увидим в 2023 году Волшебство начинается: 5 новых фэнтези, которые мы увидим в 2023 году Читать далее 16 октября 2022
Related video