Съемки сериала «Дюна: Сестричество» начнутся в следующем месяце

Тем временем съемки «Дюны 2» продолжаются уже третий месяц.

По информации издания Deadline, съемки сериала «Дюна: Сестричество», спин-оффа фильма «Дюна» Дени Вильнева, стартуют в столице Венгрии, Будапеште, в следующем месяце. Начало активной фазы производства шоу совпадет по времени с продолжающимися съемками «Дюны 2», которые начались в середине июля.

Сообщение о скором старте съемок появилось сразу после новости о том, что Индира Варма, звезда мини-сериала «Оби-Вана Кеноби», сыграет в будущем сериале императрицу Наталью. Главные роли в шоу исполнят Эмили Уотсон («Чернобыль») и Ширли Хендерсон («Гарри Поттер и тайная комната»).

Шоураннером и сценаристом сериала выступает Дайан Адему-Джон, ранее работавшая над «Дневниками вампира», «Древними» и «Призраками усадьбы Блай».

Сериал будет основан на книге «Орден сестер Дюны» Брайана Герберта, сына Фрэнка Герберта, и писателя-фантаста Кевина Джеймса Андерсона. Действие шоу развернется за 10 000 лет до событий «Дюны». В центре истории — сестры Вала и Тула Харконнен, которые бросили вызов силам, угрожающим будущему человечества, и основали знаменитый орден монахинь Бене Гессерит.

«Дюна: Сестричество» станет эксклюзивом стримингового сервиса HBO Max. Дата выхода сериала пока неизвестна.