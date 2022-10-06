Джаред Лето сыграет главную роль в байопике о выдающемся модельере Карле Лагерфельде

Джаред Лето снимется еще в одном биографическом фильме. По сведениям WWD, актер сыграет главную роль в байопике о выдающемся модельере Карле Лагерфельде. Названия у предстоящего фильма пока нет — он находится на ранней стадии разработки.

Карьера Лагерфельда, скончавшегося зимой 2019 года, длилась более полувека. За время своей профессиональной деятельности он стал одним из наиболее влиятельных дизайнеров модной индустрии. Немецкий модельер-новатор сотрудничал с крупнейшими брендами, включая Chanel, Choe и Fendi. Сюжет будущей картины пока не ясен, но создатели планируют осветить различные аспекты его насыщенной жизни и показать взаимоотношения с окружением.

Лето не только сыграет главную роль, но также выступит в качестве исполнительного продюсера проекта наряду с Эммой Ладбрук. Звезда «Далласского клуба покупателей» и «Дома Gucci» привлек в производственную команду приближенных Лагерфельда: нынешних руководителей его модной империи Пьера Паоло Риги и Кэролайн Лебар, а также личного помощника Себастьена Жондо. По словам Риги, кинематографисты неоднократно обращались к ним с идеей байопика, но лишь Лето смог вызывать у них доверие:

«Мы почувствовали настоящую уверенность в том, что его история будет рассказана в такой кинематографической форме, в какой бы хотелось Карлу. В процессе наших бесед у нас сложились доверительные и вдохновляющие творческие отношения, которые позволят нам очень плавно работать вместе над этим прекрасным проектом».

Сейчас ведутся поиски режиссера.