Страсть и витальность противостоят мертвому тоталитаризму в новом трейлере антиутопии «Мы»

На официальном YouTube-канале прокатной компании «Централ Партнершип» появился новый трейлер российской антиутопии «Мы». В основу картины лег одноименный роман Евгения Замятина.

Действие научно-фантастической экшн-драмы разворачивается спустя две сотни лет после масштабной катастрофы, практически полностью уничтожившей человечество. Остатки населения живут в совершенном Едином Государстве. У каждого есть свой порядковый номер, униформа, стеклянный дом и секс по расписанию — в обновленном обществе царят мир и гармония. В центре истории окажется талантливый инженер Д-503, вкладывающий все свои знания в строительство сверхмощного космического корабля. Его жизнь навсегда меняет судьбоносная встреча с таинственной И-330. После появления обворожительной девушки главный герой открывает в себе неконтролируемые «древние» порывы и давно забытое чувство страсти.

Главные роли в ленте сыграли Егор Корешков и Елена Подкаминская. В остальной актерский состав вошли Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Дмитрий Чеботарев, Марьяна Спивак, Константин Лавроненко и Софья Донианц. Снял фильм молодой постановщик Гамлет Дульян («8 способов любить»). Сценарий вместе с ним написал Александр Талал («Пищеблок»).

Премьера «Мы» состоится 1 декабря.