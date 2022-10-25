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Киноафиша Новости «Большой и отвратительный цирк»: Тим Бертон больше не намерен сотрудничать с Disney

«Большой и отвратительный цирк»: Тим Бертон больше не намерен сотрудничать с Disney

25 октября 2022 13:03
«Большой и отвратительный цирк»: Тим Бертон больше не намерен сотрудничать с Disney

Режиссер сравнил себя со слоненком Дамбо.

Многолетнее сотрудничество режиссера Тима Бертона и студии Disney, скорее всего, подошло к концу. В свежем интервью Deadline постановщик с облегчением заявил, что больше не хочет работать над проектами кинокомпании.

«Такова моя история — я там начинал. За карьеру меня нанимали и увольняли несколько раз. Все дело в «Дамбо». Полагаю, что мои дни в Disney закончились. Просто в какой-то момент я внезапно осознал, что я и есть этот самый Дамбо, который трудится на большой и отвратительный цирк, поэтому мне нужно срочно сбежать. В определенном смысле для меня этот фильм является автобиографическим».

Также режиссер затронул «больную» тему неоригинального контента. По словам кинематографиста, руководители Disney сейчас слишком увлечены развитием крупных франшиз вроде киновселенной Marvel и «Звездных войн». Из-за этого внутри компании не осталось места для чего-то нового и рискованного:

«Они стали чересчур однотипными, очень консолидированными. Теперь там гораздо меньше творческого простора для чего-то свежего. Я могу иметь дело только с одной вселенной и мне нельзя открывать новые горизонты».

В данный момент режиссер готовится к ноябрьской премьере крупнобюджетного сериала Netflix «Уэнсдэй». Также в его творческих планах по-прежнему значится сиквел «Битлджюса».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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