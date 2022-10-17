Стартовали съемки второй части «Проклятия монахини» из вселенной «Заклятия»

В конце прошлой недели во Франции официально стартовали съемки второй части «Проклятия монахини». Об этом торжественно сообщил в одной из своих социальных сетей продюсер франшизы Джеймс Ван, подкрепив новость первой фотографией с площадки. На представленном снимке запечатлен священник в плохо освященной комнате, лицо которого прикрывает хлопушка с логотипом сиквела, поэтому угадать актера почти невозможно.

О сюжете пока очень мало информации, но предполагается, что в историю вернутся некоторые герои из первой ленты, а действие развернется в середине прошлого века. В исполнительском составе пока что подтверждены Сторм Рейд («Эйфория») и звезды оригинальной ленты Таисса Фармига (сестра Ирэн) и Бонни Ааронс, которая как раз и воплощает демоническую монахиню.

Съемками «Проклятия монахини 2» занимается Майкл Чавес. До этого кинематографист снял «Заклятие 3: По воле дьявола» и хоррор «Проклятие плачущей», также входящий в общую киновселенную экзорцистов Эда и Лоррейн Уорренов. Сценарий написала Акела Купер («Злое», «Американская история ужасов»).

«Проклятие монахини 2» станет уже девятым фильмом взаимосвязанной серии Вана. Студии Warner Bros. и New Line Cinema выпустят картину в кинотеатры 8 сентября 2023 года.