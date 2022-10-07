«Неудержимые 4» и фильм «О моем отце» с Робертом Де Ниро получили даты релиза

Снятая еще в прошлом году четвертая часть «Неудержимых» наконец обзавелась официальной датой премьеры. По сведениям портала Deadline, студия Lionsgate выпустит приключенческий боевик в широкий прокат 22 сентября 2023 года. На это же число назначен некий безымянный кинокомикс DC и Warner Bros.

В дополнение боссы Lionsgate определили релиз комедийной драмы «О моем отце» с Робертом Де Ниро и стендап-комиком Себастьяном Манискалко — фильм выйдет в прокат 26 мая 2023 года, то есть одновременно с «Русалочкой» от Disney. Кроме того, была также оглашена премьера «взрослой» комедии Аделе Лим — безымянный проект с рейтингом R стартует в один день с «Флэшем», 23 июня 2023 года.

Франшиза «Неудержимые» повествует об отряде бесстрашных супернаемников-ветеранов, которые берутся за самые опасные и безумные задания, успешно их выполняя. Детали нового фильма пока не разглашаются, за исключением одного важного факта — главным героем четвертой части будет не лидер одноименной команды Барни Росс (Сильвестр Сталлоне), а его более молодой коллега Ли Кристмас в исполнении Джейсона Стэйтема. В актерский состав также вошли Меган Фокс, Ико Уайс, Дольф Лундгрен, Рэнди Кутюр, Энди Гарсиа, Тони Джа, Джейкоб Скипио, Леви Трэн и рэпер 50 Cent. Поставил боевик режиссер Скотт Во («Need for Speed: Жажда скорости», «Закон доблести»).