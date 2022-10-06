В российский прокат выходит драма «Пассажиры ночи» с Шарлоттой Генсбур

Сегодня в российском прокате состоялся релиз французской меланхолической драмы «Пассажиры ночи», главные роли в которой сыграли Шарлотта Генсбур, Ноэ Абита и Эммануэль Беар.

Действие разворачивается в 1980-х. В центре истории — разведенная женщина по имени Элизабет Дэвис (Генсбур). Расставшись с мужем, она в одиночку заботится о двух детях-подростках. Главная героиня переживает серьезный внутренний кризис. Чтобы как-то удержаться на плаву, Элизабет становится ведущей радиопередачи «Пассажиры ночи». Работая с коллегой Вандой Дорваль (Беар), Элизабет поддерживает людей, оказавшихся в сложном положении. Таким образом Дэвис знакомится с молодой девушкой Талулой (Абита), столкнувшейся с трудной жизнью в огромном Париже. После этого Элизабет решает помочь новой знакомой встать на ноги.

Режиссером картины выступает Микаэль Херс («Новая жизнь Аманды», «По следам незабываемой юности»). Сценарий вместе с ним написали Мод Амлин («Кушетка в Тунисе») и Мэриетт Десерт («Ощущение лета»). В остальной актерский состав вошли Куито Район Рихтер, Меган Нортэм, Тибо Винсон, Лоран Пуатрено, Дидье Сандр, Лилит Грасмаг и Каликсте Бруасен-Дутаз.

Мировая премьера ленты с успехом прошла зимой в рамках 72-го Берлинского международного кинофестиваля. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг критиков составляет 91% положительных отзывов.