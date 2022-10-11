Руни Мара призывает положить конец жестокости в трейлере драмы «Говорят женщины»

Студия Searchlight опубликовала первый трейлер исторической драмы «Говорят женщины».

В основу картины легли реальные события. Фильм посвящен отдаленной религиозной протестантской общине, в которой женщин регулярно насиловали на протяжении нескольких лет. Они пытались обращаться к остальному миру за помощью, но их просьбы были проигнорированы. Это побудило группу активных женщин объединить усилия и решить, что они будут защитить друг друга, несмотря на жесткие патриархальные законы своего сообщества.

Атмосферный трейлер дает понять, что картина решена в мрачных серых цветах, чтобы подчеркнуть ужас изолированной общины, где годами творилось безнаказанное насилие. На протяжении всего ролика женщины ведут диалог о том, что они не могут больше терпеть этот произвол и им необходимо дать ответ: «Если мужчины обращаются с нами как животными, то, возможно, и нам стоит отвечать им, как это делают животные».

Фильм примечателен именитым актерским составом: главные роли в нем исполнили Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»), Руни Мара («Девушка с татуировкой дракона»), Клэр Фой («Корона»), Джесси Бакли («Незнакомая дочь») и Бен Уишоу («Не время умирать»). Режиссером картины выступила Сара Полли, автор мелодрам «Любит/Не любит» и «Вдали от нее».

Премьера «Говорят женщины» намечена на декабрь этого года. Точная дата релиза пока не сообщается.