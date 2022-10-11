Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Апгрейд. Цифровой солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Руни Мара призывает положить конец жестокости в трейлере драмы «Говорят женщины»

Руни Мара призывает положить конец жестокости в трейлере драмы «Говорят женщины»

11 октября 2022 10:45
Руни Мара призывает положить конец жестокости в трейлере драмы «Говорят женщины»

Фильм о долгих годах насилия в протестантской общине основан на реальных событиях.

Студия Searchlight опубликовала первый трейлер исторической драмы «Говорят женщины».

В основу картины легли реальные события. Фильм посвящен отдаленной религиозной протестантской общине, в которой женщин регулярно насиловали на протяжении нескольких лет. Они пытались обращаться к остальному миру за помощью, но их просьбы были проигнорированы. Это побудило группу активных женщин объединить усилия и решить, что они будут защитить друг друга, несмотря на жесткие патриархальные законы своего сообщества.

Атмосферный трейлер дает понять, что картина решена в мрачных серых цветах, чтобы подчеркнуть ужас изолированной общины, где годами творилось безнаказанное насилие. На протяжении всего ролика женщины ведут диалог о том, что они не могут больше терпеть этот произвол и им необходимо дать ответ: «Если мужчины обращаются с нами как животными, то, возможно, и нам стоит отвечать им, как это делают животные».

Фильм примечателен именитым актерским составом: главные роли в нем исполнили Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»), Руни Мара («Девушка с татуировкой дракона»), Клэр Фой («Корона»), Джесси Бакли («Незнакомая дочь») и Бен Уишоу («Не время умирать»). Режиссером картины выступила Сара Полли, автор мелодрам «Любит/Не любит» и «Вдали от нее».

Премьера «Говорят женщины» намечена на декабрь этого года. Точная дата релиза пока не сообщается.

Фото: United Artists Releasing
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Читать далее 11 октября 2022
Почему «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» — отличная альтернатива «Сексу в большом городе» Почему «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» — отличная альтернатива «Сексу в большом городе» Читать далее 8 октября 2022
Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Читать далее 11 октября 2022
Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин Читать далее 8 октября 2022
Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Читать далее 10 октября 2022
Сменили ориентацию и связались с другими вампирами: что стало с актерами «Сумерек» спустя 14 лет Сменили ориентацию и связались с другими вампирами: что стало с актерами «Сумерек» спустя 14 лет Читать далее 9 октября 2022
Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости Читать далее 9 октября 2022
Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего? Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего? Читать далее 10 октября 2022
«Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю «Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю Читать далее 11 октября 2022
Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов Читать далее 10 октября 2022
Related video