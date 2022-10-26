Появился первый кадр из сериала по видеоигре Fallout

В честь недавнего 25-летнего юбилея игровой франшизы Fallout стриминговый сервис Amazon Prime Video презентовал первый официальный кадр из одноименного сериала, съемки которого идут с конца июля. На представленном изображении показано одно из убежищ и несколько персонажей, смотрящих на человеческий силуэт в залитом светом проходе.

О сюжете сериала пока информации нет. Действие первоисточника разворачивается в мрачном радужном будущем, каким его видят американцы в 1940-х. После смертоносной ядерной войны основная часть населения превратилась в жутких мутантов, а сама страна — в радиоактивную пустошь.

Главные роли в постапокалиптической экшен-драме с элементами ретрофутуризма сыграют Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмерка»), Элла Пернелл («Армия мертвецов»), Кайл МакЛоклен («Твин Пикс»), Зелия Мендес-Джонс («Опустошение») и Аарон Мотен («Однажды ночью»).

Исполнительными продюсерами проекта выступают создатели «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и его супруга Лиза Джой. Обязанности шоураннеров и сценаристов разделили между собой Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел») и Грэм Вагнер («Силиконовая долина»). В создание сериала также вовлечены люди из Bethesda Game Studios.

Дата премьеры сериала Fallout пока не анонсирована.