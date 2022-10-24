Канье Уэст утверждает, что Квентин Тарантино украл у него идею фильма «Джанго освобожденный»

Рэпер Канье Уэст недавно дал интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором внезапно заявил, что именно он является автором идеи вестерна Квентина Тарантино «Джанго освобожденный» (2012). По словам Уэста, он поделился с Джейми Фоксом концептом будущей ленты еще в 2005 году, когда они вместе работали над клипом к композиции Gold Digger, где Фокс выступил вокалистом, напевая строки из песни Рэя Чарльза.

«Тарантино сделал фильм о рабстве с Джейми Фоксом в главной роли, но на самом деле идею они получили от меня. Именно я подкинул им завязку «Джанго освобожденного» в виде клипа, когда создавал песню Gold Digger. Позже Тарантино превратил ее в фильм».

Насколько сказанное артистом соответствует действительности, сказать невозможно, но даже если это и правда, на Фокса музыкант явно не держит зла, так как он его недавно хвалил в своих соцсетях. Представители актера и режиссера пока воздерживаются от комментариев.

Если углубиться в историю, то Тарантино впервые заговорил о «Джанго освобожденном» в прессе в 2007 году, а когда дело дошло до кастинга, то Фокс был далеко не первым претендентом на главную роль. Изначально режиссер предложил главную роль Уиллу Смиту. Когда тот отказался, на рассмотрении были, помимо Фокса, различные исполнители, включая Идриса Эльбу и Криса Такера.