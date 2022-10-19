Вышел трейлер второго сезона шведского сериала «Молодые монархи»

Netflix опубликовал первый трейлер второго сезона шведской молодежной драмы «Молодые монархи».

Сериал посвящен вымышленному принцу Швеции Вильгельму, который учится в частной школе-интернате под названием Hillerska. Ролик обещает зрителям, что новый учебный год для него будет наполнен любовью и драмой. В начале трейлера показано возвращение студентов к занятиям. Вильгельм и Саймон пытаются наладить отношения после событий первого сезона, в финале которого двоюродный брат Вильгельма Август слил в интернет скандальное видео с их участием. Инцидент нанес ущерб не только семьям обоих героев, но и их роману. Из-за постоянных нападок папарацци жизнь Саймона перевернулась с ног на голову. Тем временем Вильгельм начинает вынашивать план, который позволит ему отомстить кузену и превратить его жизнь в сущий ад.

К главным ролям в новом сезоне вернулись Эдвин Рюдинг («Люби меня»), Омар Рудберг, Мальте Гордингер («Матушка гусыня»), Фрида Ардженто и другие.

В недавнем интервью изданию Gay Times Рюдинг сказал, что ему очень интересно как публика отреагирует на новые серии, которые во многом станут еще более скандальными:

«Мне было очень весело на съемках первого сезона, а перед вторым я очень волновался насчет реакции аудитории. Вильгельм совершает очень много сомнительных поступков в этих сериях. Мы хотим показать, что все люди могут ошибаться и никто не идеален».

Премьера второго сезона сериала «Молодых монархов» состоится на Netflix 1 ноября.