Вышел трейлер второго сезона шведского сериала «Молодые монархи»
По словам исполнителя главной роли, новые серии станут еще более скандальными, чем предыдущие.
Netflix опубликовал первый трейлер второго сезона шведской молодежной драмы «Молодые монархи».
Сериал посвящен вымышленному принцу Швеции Вильгельму, который учится в частной школе-интернате под названием Hillerska. Ролик обещает зрителям, что новый учебный год для него будет наполнен любовью и драмой. В начале трейлера показано возвращение студентов к занятиям. Вильгельм и Саймон пытаются наладить отношения после событий первого сезона, в финале которого двоюродный брат Вильгельма Август слил в интернет скандальное видео с их участием. Инцидент нанес ущерб не только семьям обоих героев, но и их роману. Из-за постоянных нападок папарацци жизнь Саймона перевернулась с ног на голову. Тем временем Вильгельм начинает вынашивать план, который позволит ему отомстить кузену и превратить его жизнь в сущий ад.
К главным ролям в новом сезоне вернулись Эдвин Рюдинг («Люби меня»), Омар Рудберг, Мальте Гордингер («Матушка гусыня»), Фрида Ардженто и другие.
В недавнем интервью изданию Gay Times Рюдинг сказал, что ему очень интересно как публика отреагирует на новые серии, которые во многом станут еще более скандальными:
«Мне было очень весело на съемках первого сезона, а перед вторым я очень волновался насчет реакции аудитории. Вильгельм совершает очень много сомнительных поступков в этих сериях. Мы хотим показать, что все люди могут ошибаться и никто не идеален».
Премьера второго сезона сериала «Молодых монархов» состоится на Netflix 1 ноября.