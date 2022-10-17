Звезда «Кошмара на улице Вязов» Хэзер Лэнгенкэмп хочет еще раз схлестнуться с Фредди Крюгером

Хэзер Лэнгенкэмп, сыгравшая главную роль в первой, третьей и седьмой частях «Кошмара на улице Вязов», хотела бы снятья в ремейке хоррор-франшизы.

В недавнем интервью для Entertainment Tonight, посвященному скорому выходу фильма «Клуб полуночников», актриса сказала, что на такую идею ее вдохновила Джейми Ли Кертис, вернувшаяся во франшизу «Хэллоуин» спустя много лет:

«Если бы моя героиня Нэнси смогла сразиться с Фредди еще раз, мне бы это очень понравилось. Боже, я бы очень хотела увидеть подобный фильм в будущем. Я посмотрела трилогию ремейков «Хэллоуина», последняя часть которой вышла недавно, и мне очень понравилось, как Джейми Ли Кертис снова играет ту же роль через столько лет. Я думаю, мне еще есть что добавить к «Кошмару на улице Вязов». Вместе с тем, если такой фильм будет, то его авторы должны будут получить определенную творческую свободу, чего довольно сложно добиться в современной голливудской системе».

Возможным препятствием к повторному появлению Лэнгенкэмп может стать тот факт, что Нэнси была убита в третьем фильме. Тем не менее, покойный автор серии Уэс Крэйвен вернул актрису в седьмой части, где она сыграла уже совершенно другого персонажа. Поэтому различные варианты ее возвращения, включая полный перезапуск всех фильмов, все еще остаются возможными.