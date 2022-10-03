Компания Sony собирается создать новый фильм о Тарзане

По информации издания Deadline, Sony Pictures приобрела права на экранизацию серии приключенческих романов «Тарзан» Эдгара Райса Берроуза.

На данный момент фильм находится на самой ранней стадии производства. Студия пока не смогла найти ни сценариста, ни режиссера, ни продюсера, которые были бы заинтересованы в проекте.

Первая книга о Тарзане была написана Берроузом в 1912 году. Согласно оригинальному сюжету, Тарзан был представителем знатного английского рода. Его родители отправились вместе с мальчиком в путешествие по Африке, в ходе которого умерли из-за трагического несчастного случая. Тарзана нашли обезьяны, воспитали его и научили жизни в джунглях. Он не знал о своей родной культуре и происхождении, пока он не вырос и не прославился на весь мир как «Король обезьян».

Первая экранизация романа появилась еще в 1918 году и получила название «Тарзан, приемыш обезьян». С тех пор по книгам Берроуза были сняты десятки картин, самой известной из которых является мультфильм «Тарзан» 1999 года от студии Disney. Последней на данный момент попыткой адаптации стал фильм Дэвида Йейтса «Тарзан. Легенда» 2016 года с Александром Скарсгардом и Кристофом Вальцем в главных ролях.