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Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин

8 октября 2022 17:00
Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин

Рассказываем об отличных сериалах, продвигающих идеи женской силы и равноправия.

 

Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного

Новый российский сериал, вышедший на платформе Okko, представляет «свежий» взгляд на личную жизнь одинокой женщины «чуть за 40». Главная героиня «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» — успешный адвокат Анна — знает цену своему одиночеству и не собирается размениваться по пустякам. К мужчинам она относится довольно цинично, но и саму себя любить тоже не просит. В ее мире отношения — это эксклюзивный сервис, подписку на который всегда можно отменить. Или, в конце концов, перейти на более удобный тариф. И, несмотря на то, что жизнь Анны имеет мало общего с реальностью среднестатистической российской женщины, смотреть на ее похождения все равно интересно. Особенно, когда в кадре появляются такие актеры, как Гоша Куценко и Антон Филипенко.

Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин
Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного

Чокнутая бывшая

Один из самых недооцененных сериалов десятых годов — музыкальная трагикомедия «Чокнутая бывшая» Рэйчел Блум — вероятно, опередил свое время. Он вышел за год до того, как весь мир заболел мюзиклами и, ко всеобщему несчастью, затерялся в тени «Ла Ла Лэнда». Тем не менее даже спустя семь лет «Чокнутая бывшая» остается актуальным терапевтическим размышлением на тему гендерных взаимоотношений, жизни с ментальным заболеванием и поиска своего истинного «я». А еще, это просто настоящий праздник души для всех истинных поклонниц классического мюзикла. Главная героиня шоу — успешный юрист Ребекка Банч, которая страдает синдромом самозванца. Отказавшись от перспективного повышения, Ребекка решает уехать из Нью-Йорка в Калифорнию, вслед за своей первой любовью Джошем Ченом. Увы, их отношения не ладятся, однако вскоре Ребекка получает «второй шанс» на счастье.

Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин
Чокнутая бывшая

Мертв для меня

«Мертв для меня» Лизы Фельдман можно рассматривать как настоящий мастер-класс по написанию женских персонажей. Действие сериала разворачивается вокруг строгой бизнес-вумен по имени Джен (Кристина Эпплгейт из «Женаты… с детьми»), у которой трагически погибает супруг. Неизвестные сбили мужчину во время вечерней пробежки, а затем скрылись с места преступления. По мере развития событий Джен знакомится с Джуди (Линда Карделлини), медсестрой из дома престарелых, переживающую кризис личных отношений. Увы, Джуди оказывается далеко не так наивна и проста, как выглядит на самом деле, а «тертый калач» Джен, напротив, за жесткой оболочкой прячет ранимую и хрупкую душу. И если вы ищете сериал об идеальной женской дружбе, в которой просто нет места для мужчин, то «Мертв для меня» — определенно ваш кандидат на этот вечер.

Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин
Мерт для меня

Дрянь

Лауреат «Эмми» и «Золотого глобуса» — британский трагикомедийный сериал «Дрянь», созданный по одноименной пьесе Фиби Уоллер-Бридж — уже успел прогреметь на весь мир. однако если вы по каким-то причинам его пропустили, сейчас самое время наверстать упущенное. Сюжет шоу фокусируется на 30-летней англичанке, находящейся в вечном поиске лучшей жизни и, конечно, любви. Увы, ни то, ни другое в жизни Флибэг — именно так зовут главную героиню — так и не происходит, а виной всему, как считают ее родители, стабильно невыносимый характер, чрезмерная страсть к рефлексии и приверженность феминизму. На самом деле, Флибэг, как и все мы, склонна совершать непростительные ошибки, которые медленно, но верно точат ее и без того заниженную самооценку. Один из главных плюсов «Дряни» заключается в том, что персонаж Фиби Уоллер-Бридж способен сохранять невозмутимый оптимизм даже в самых, казалось бы, беспросветных ситуациях — это то, чему необходимо научиться каждому человеку, независимо от гендера и возраста.

Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин
Дрянь

Вернуться к жизни

Британская трагикомедия «Вернуться к жизни» — идеальная интерпретация на тему «как восстановить себя из руин, если остался у разбитого корыта». Главная героиня сериала — Мири Маттесон, женщина, вернувшаяся домой после 18-летнего тюремного заключения за совершение убийства. И, несмотря на довольно криминальную завязку, «Вернуться к жизни» — в большей мере шоу психологическое, сфокусированное на внутренних переживаниях героини, которая вынуждена проходить ускоренный курс интеграции в общество, которое не то чтобы очень радо ее видеть. Как ни странно Маттесон, прожившая четверть жизни в самом настоящем аду, смогла каким-то образом не растерять остатки человеколюбия и даже чувства юмора. Именно эти качества помогают ей мимикрировать под новый мир и сделать его максимально удобным для себя.

Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин
Вернуться к жизни

Белая ворона

Амбициозный проект HBO основан на веб-сериале Иссы Рэй «Неловкая девушка». В центре сюжета — две лучшие подруги Исса (сама автор шоу) и Молли, которые, как и большинство афроамериканских женщин своего времени, пытаются быть счастливыми в социуме, где расовая и гендерная дискриминация все еще остаются актуальны. Хотя, если присмотреться, проблемы главных героинь мало чем отличаются от того, с чем приходится сталкиваться любым современным женщинам. «Белую ворону» часто сравнивают с «Сексом в большом городе» из-за откровенных тем, которые часто затрагиваются в сериале. На самом же деле, детище Даррена Стара кажется безбожно устаревшим на фоне открытого и честного диалога со зрителем, который предлагает Рэй. Ее героини — две уверенные и осознающие собственную сексуальность женщины, которые слишком любят и уважают себя, чтобы романтизировать абьюзивные отношения или мужчин-нарциссов. Кэрри Брэдшоу определенно есть чему поучиться.

Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин
Белая ворона
Фото: Legion-Media
Olya Smolina
Olya Smolina
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