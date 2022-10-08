Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин

Новый российский сериал, вышедший на платформе Okko, представляет «свежий» взгляд на личную жизнь одинокой женщины «чуть за 40». Главная героиня «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» — успешный адвокат Анна — знает цену своему одиночеству и не собирается размениваться по пустякам. К мужчинам она относится довольно цинично, но и саму себя любить тоже не просит. В ее мире отношения — это эксклюзивный сервис, подписку на который всегда можно отменить. Или, в конце концов, перейти на более удобный тариф. И, несмотря на то, что жизнь Анны имеет мало общего с реальностью среднестатистической российской женщины, смотреть на ее похождения все равно интересно. Особенно, когда в кадре появляются такие актеры, как Гоша Куценко и Антон Филипенко.

Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного

Чокнутая бывшая

Один из самых недооцененных сериалов десятых годов — музыкальная трагикомедия «Чокнутая бывшая» Рэйчел Блум — вероятно, опередил свое время. Он вышел за год до того, как весь мир заболел мюзиклами и, ко всеобщему несчастью, затерялся в тени «Ла Ла Лэнда». Тем не менее даже спустя семь лет «Чокнутая бывшая» остается актуальным терапевтическим размышлением на тему гендерных взаимоотношений, жизни с ментальным заболеванием и поиска своего истинного «я». А еще, это просто настоящий праздник души для всех истинных поклонниц классического мюзикла. Главная героиня шоу — успешный юрист Ребекка Банч, которая страдает синдромом самозванца. Отказавшись от перспективного повышения, Ребекка решает уехать из Нью-Йорка в Калифорнию, вслед за своей первой любовью Джошем Ченом. Увы, их отношения не ладятся, однако вскоре Ребекка получает «второй шанс» на счастье.

Чокнутая бывшая

Мертв для меня

«Мертв для меня» Лизы Фельдман можно рассматривать как настоящий мастер-класс по написанию женских персонажей. Действие сериала разворачивается вокруг строгой бизнес-вумен по имени Джен (Кристина Эпплгейт из «Женаты… с детьми»), у которой трагически погибает супруг. Неизвестные сбили мужчину во время вечерней пробежки, а затем скрылись с места преступления. По мере развития событий Джен знакомится с Джуди (Линда Карделлини), медсестрой из дома престарелых, переживающую кризис личных отношений. Увы, Джуди оказывается далеко не так наивна и проста, как выглядит на самом деле, а «тертый калач» Джен, напротив, за жесткой оболочкой прячет ранимую и хрупкую душу. И если вы ищете сериал об идеальной женской дружбе, в которой просто нет места для мужчин, то «Мертв для меня» — определенно ваш кандидат на этот вечер.

Мерт для меня

Лауреат «Эмми» и «Золотого глобуса» — британский трагикомедийный сериал «Дрянь», созданный по одноименной пьесе Фиби Уоллер-Бридж — уже успел прогреметь на весь мир. однако если вы по каким-то причинам его пропустили, сейчас самое время наверстать упущенное. Сюжет шоу фокусируется на 30-летней англичанке, находящейся в вечном поиске лучшей жизни и, конечно, любви. Увы, ни то, ни другое в жизни Флибэг — именно так зовут главную героиню — так и не происходит, а виной всему, как считают ее родители, стабильно невыносимый характер, чрезмерная страсть к рефлексии и приверженность феминизму. На самом деле, Флибэг, как и все мы, склонна совершать непростительные ошибки, которые медленно, но верно точат ее и без того заниженную самооценку. Один из главных плюсов «Дряни» заключается в том, что персонаж Фиби Уоллер-Бридж способен сохранять невозмутимый оптимизм даже в самых, казалось бы, беспросветных ситуациях — это то, чему необходимо научиться каждому человеку, независимо от гендера и возраста.

Дрянь

Британская трагикомедия «Вернуться к жизни» — идеальная интерпретация на тему «как восстановить себя из руин, если остался у разбитого корыта». Главная героиня сериала — Мири Маттесон, женщина, вернувшаяся домой после 18-летнего тюремного заключения за совершение убийства. И, несмотря на довольно криминальную завязку, «Вернуться к жизни» — в большей мере шоу психологическое, сфокусированное на внутренних переживаниях героини, которая вынуждена проходить ускоренный курс интеграции в общество, которое не то чтобы очень радо ее видеть. Как ни странно Маттесон, прожившая четверть жизни в самом настоящем аду, смогла каким-то образом не растерять остатки человеколюбия и даже чувства юмора. Именно эти качества помогают ей мимикрировать под новый мир и сделать его максимально удобным для себя.

Вернуться к жизни

Амбициозный проект HBO основан на веб-сериале Иссы Рэй «Неловкая девушка». В центре сюжета — две лучшие подруги Исса (сама автор шоу) и Молли, которые, как и большинство афроамериканских женщин своего времени, пытаются быть счастливыми в социуме, где расовая и гендерная дискриминация все еще остаются актуальны. Хотя, если присмотреться, проблемы главных героинь мало чем отличаются от того, с чем приходится сталкиваться любым современным женщинам. «Белую ворону» часто сравнивают с « Сексом в большом городе » из-за откровенных тем, которые часто затрагиваются в сериале. На самом же деле, детище Даррена Стара кажется безбожно устаревшим на фоне открытого и честного диалога со зрителем, который предлагает Рэй. Ее героини — две уверенные и осознающие собственную сексуальность женщины, которые слишком любят и уважают себя, чтобы романтизировать абьюзивные отношения или мужчин-нарциссов. Кэрри Брэдшоу определенно есть чему поучиться.