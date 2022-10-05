Вышел новый трейлер фильма «Банши Инишерина» с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном

Лента о конфликте двух друзей получила в Венеции награды за сценарий и главную мужскую роль.

Студия Searchlight Pictures представила новый трейлер драмы Мартина МакДоны «Банши Инишерина». Центральные роли в свежем проекте от создателя «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури» и «Семи психопатов» сыграли Колин Фаррелл и Брендан Глисон — ранее актеры вместе работали с режиссером над фильмом «Залечь на дно в Брюгге».

Действие развернется в 1923 году на забытом богом ирландском островке. В центре сюжета — непреодолимый конфликт двух близких друзей, Колма (Глисон) и Патрика (Фаррелл). После того как Колм внезапно прекращает дружеские отношения с Патриком, последний оказывается в полном недоумении. Он упорно пытается наладить связь с приятелем при помощи своей сестры Шивон (Керри Кондон) и молодого островитянина Доминика (Барри Кеоган). Когда эти попытки не приносят никаких результатов, Колм предъявляет Патрику ультиматум.

На прошедшем 79-м Венецианском кинофестивале фильм получил награду за сценарий и почетный Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль (Фаррелл). На сайте Rotten Tomatoes у проекта пока что держится стопроцентный рейтинг при 57 обзорах

Кинотеатральный релиз «Банши Инишерина» начнется 21 октября.