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Киноафиша Новости «Наследники», «Одни из нас» и многое другое: HBO Max выпустил трейлер своих предстоящих новинок

«Наследники», «Одни из нас» и многое другое: HBO Max выпустил трейлер своих предстоящих новинок

18 октября 2022 13:28
«Наследники», «Одни из нас» и многое другое: HBO Max выпустил трейлер своих предстоящих новинок

В ролике нашлось место как уже знакомым проектам сервиса, так и ранее неизвестным новинкам.

Стриминговый сервис HBO Max выпустил объединенный трейлер своих самых ожидаемых предстоящих новинок, в который вошли несколько кадров из «Наследников», «Одних из нас» и многих других шоу. Выход ролика приурочен к пятнадцатилетнему юбилею телеканала HBO.

В десятисекундном отрывке из «Наследников» зрители могут увидеть Логана Роя (Брайан Кокс), который выступает с мотивационной речью перед сотрудниками своей компании. Судя по всему, он не намерен сдавать свои позиции и просто ждать ответного удара от собственных детей после того, как он лишил их наследства в финале второго сезона. Также мельком показаны другие персонажи шоу в лице Шивон (Сара Снук), Коннора (Алан Рак) и Романа (Киран Калкин), которые кажутся мрачными из-за пережитого поражения и потери контроля над семейным бизнесом.

«Одним из нас» было уделено 20 секунд хронометража, но большую часть показанных кадров многие уже могли видеть в предыдущих трейлерах сериала. Тем не менее, были показаны и несколько новых кадров, которые должны порадовать поклонников оригинальной игры: например, самое начало зомби-апокалипсиса и последовавший за ним хаос, который застал Джоэла (Педро Паскаль) вместе со его дочерью Сарой. В другом новом кадре показано, как за Джоэлом и Элли (Белла Рэмси) гонится бронированный грузовик.

Также в трейлере были представлены кадры из SHAQ (четырехсерийный документальный сериал о баскетболисте Шакиле О’Ниле), «Сантехники Белого дома» (драматический мини-сериал с Вуди Харрельсоном в главной роли), «Кумир» (драматический сериал с Лили-Роуз Депп), «Любовь и смерть» (психологический триллер с Элизабет Олсен) и других проектов HBO Max.

Фото: HBO Max
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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