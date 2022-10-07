Линдси Лохан теряет память в трейлере ромкома «Влюбиться в рождество»

Потоковый сервис Netflix представил первый официальный трейлер романтической комедии «Влюбиться в рождество». Главные роли в ленте сыграли Линдси Лохан и звезда сериала «Хор» Корд Оверстрит. Стриминговая премьера веселого праздничного ромкома состоится 10 ноября.

В центре повествования — избалованная наследница огромной гостиничной империи. Главная героиня оказывается в затруднительном положении. Она падает с горного склона, после того как ее «недалекий» бойфренд делает ей предложение руки и сердца. В бессознательном состоянии богачку находит чуткий одинокий красавец. В результате сильного сотрясения, девушка теряет память и ничего о себе не помнит. Как и положено настоящему джентльмену, мужчина берет опеку над пострадавшей. В результате совместного времяпрепровождения между персонажами зарождаются искренние романтические чувства. Все это происходит в преддверии Рождества.

В актерский состав картины вошли также Джордж Янг, Оливия Перес, Джек Вагнер и Шон Диллинхэм. Режиссером выступает дебютантка Джанин Дамиан. Ранее постановщица сочиняла сценарии к скромным жанровым лентам на праздничную тематику, в числе которых «Рождественского вальса» и «Принцессы на Рождество». Сценарий проекта написали Рон Оливер («Рождество вне времени»), Джефф Боннетт («Книга любви») и Майкл Дамиан («Нервы на пределе»).