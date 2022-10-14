«В какой-то степени мы сами были историками»: как снимали сериал «Союз Спасения. Время Гнева» о декабристах
Шоу является одновременно приквелом и сиквелом полнометражного фильма «Союз Спасения».
В онлайн-кинотеатре KION продолжается выход премьерных эпизодов масштабной исторической драмы «Союз Спасения. Время гнева» с Леонидом Бичевиным, Максимом Матвеевым, Павлом Прилучным, Софьей Эрнст, Иваном Янковским и другими звездами российского кино. С первых кадров сериал удивляет масштабом съемки и вниманием к историческим деталям. К премьере сериала мы узнали у его авторов, как создавался проект и как им удалось добиться баланса историчности и художественной правды.
«Союз Спасения. Время гнева» — это одновременно и приквел, и сиквел популярного фильма Андрея Кравчука «Союз Спасения» о восстании декабристов, который вышел на большие экраны в 2019 году. В новом сериале, формат которого позволяет не так сильно ограничиваться в хронометраже, как в рамках фильма, у авторов – режиссеров и сценаристов Никиты Высоцкого Ильи Лебедева – появилась возможность более широко раскрыть саму историю декабристов, а также украсить проект любовными линиями. Женских героинь, так называемых «жен декабристов», кстати, сыграли Софья Эрнст, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Кутепова и другие известные актрисы.
В целом кастинг проекта насчитывает более ста персонажей, среди которых более 30 звезд российского кино. Так, например, роль полковника Пестеля исполнил Павел Прилучный, генерала Орлова – Александр Устюгов, Сперанского – Максим Аверин, Бестужева-Рюмина – Иван Янковский, Рылеева – Антон Шагин.
Сериал перенесет зрителей в апрель 1814 года, когда русские офицеры в Париже отмечали победу над Наполеоном. Главные герои «Союза Спасения. Времени Гнева» – совсем молодые люди, представители военной элиты, которые посмотрели на жизнь за границей и захотели изменить Россию.
Проект может похвастаться не только яркой художественной проработкой всех образов, но также и своей историчностью. Тем более, что над его созданием трудились не только работники индустрии кино, но и исторические консультанты – например, Оксана Киянская, один из главных в России специалистов по истории декабристов.
«Это наша правда, и она не документальная, а художественная, – говорит режиссер и сценарист многосерийного фильма Никита Высоцкий. – Мы позволили себе отклонения от определенной классической версии судеб декабристов, но в целом, проект достаточно исторический. Наши консультанты следили не просто за правдоподобием, а именно за исторической достоверностью. Про декабристов на самом деле очень мало информации, и наврано бесконечно много, плюс они сами скрывались. Они отпирались во время следствия. А кто-то саботировал следствие, как Болконский. А дальше о декабристах стали врать уже по идеологическим причинам, потому что они стали знаменем революции уже гораздо более поздней, которая произошла через сто лет. И до сих пор есть материалы засекреченные. И правду о декабристах знают единицы. Оксана Киянская, наш консультант, одна из них».
В новый масштабный сериал «Союз Спасения. Время гнева» вошла небольшая часть материалов фильма, снятого режиссером Андреем Кравчуком. Специально для проекта в 2020–2021 годах режиссерами Никитой Высоцким и Ильей Лебедевым были сняты абсолютно новые эпизоды.
При этом съемки новых эпизодов были не менее, а в чем-то даже и более масштабными, и проходили в Санкт-Петербурге (например, музее Державина), Ростове, Пскове. Варшавой 19 века в сериале стала Тверь. Практически весь проект был снят в экспедиции – масштаб проекта передается с помощью уникальных декораций: локации, представленные в сериале, воссозданы с исключительной точностью на базе реальных мест.
В Москве снимали павильонную часть. Например, знаменитую Сенатскую площадь в том виде, в котором ее застали декабристы, снимали именно в синем павильоне длинной 150 на 50 метров, и уже потом дорисовывали графику. Графика – очень важная часть сериала, именно она помогла достоверно передать те исторические элементы, которые по разным причинам невозможно было снять на натуре. В проекте использовалась революционная для отечественной индустрии компьютерная графика с цифровой массовкой и сложными технологическими решениями: 47 полностью нарисованных кадров и 138 хромакейных кадра, где Санкт-Петербург времен декабристов восставлен в полном соответствии с сохранившимися документами эпохи.
«Сама эпоха очень красивая, и я могу сказать, что никто не видел такого Петербурга, который мы сделали в сериале, – говорит Лебедев. – Но и подготовка была очень сложной. Например, Сенатская площадь – сейчас ее такой не существует. Старые фильмы про декабристов действительно снимали именно на этой площади, но так как сейчас там парк, нам приходилось брать узкие кадры, потому что мы решили сделать площадь такой, как во времена декабристов. Она была восстановлена по картинам с помощью консультантов. Мы с нашим художником по графике обсуждали детально, кто где стоял, какие полки откуда шли. Само собой, мы читали литературу, хотя сведения в ней разнятся. Есть разные версии развития тех событий: в одной книге говорят, что на Сенатской погибло 6 человек, в другой – тысяча. Поэтому мы сами в какой-то степени были историками».