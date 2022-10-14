«В какой-то степени мы сами были историками»: как снимали сериал «Союз Спасения. Время Гнева» о декабристах

В онлайн-кинотеатре KION продолжается выход премьерных эпизодов масштабной исторической драмы «Союз Спасения. Время гнева» с Леонидом Бичевиным, Максимом Матвеевым, Павлом Прилучным, Софьей Эрнст, Иваном Янковским и другими звездами российского кино. С первых кадров сериал удивляет масштабом съемки и вниманием к историческим деталям. К премьере сериала мы узнали у его авторов, как создавался проект и как им удалось добиться баланса историчности и художественной правды.

«Союз Спасения. Время гнева» — это одновременно и приквел, и сиквел популярного фильма Андрея Кравчука «Союз Спасения» о восстании декабристов, который вышел на большие экраны в 2019 году. В новом сериале, формат которого позволяет не так сильно ограничиваться в хронометраже, как в рамках фильма, у авторов – режиссеров и сценаристов Никиты Высоцкого Ильи Лебедева – появилась возможность более широко раскрыть саму историю декабристов, а также украсить проект любовными линиями. Женских героинь, так называемых «жен декабристов», кстати, сыграли Софья Эрнст, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Кутепова и другие известные актрисы.

В целом кастинг проекта насчитывает более ста персонажей, среди которых более 30 звезд российского кино. Так, например, роль полковника Пестеля исполнил Павел Прилучный, генерала Орлова – Александр Устюгов, Сперанского – Максим Аверин, Бестужева-Рюмина – Иван Янковский, Рылеева – Антон Шагин.

Сериал перенесет зрителей в апрель 1814 года, когда русские офицеры в Париже отмечали победу над Наполеоном. Главные герои «Союза Спасения. Времени Гнева» – совсем молодые люди, представители военной элиты, которые посмотрели на жизнь за границей и захотели изменить Россию.

Проект может похвастаться не только яркой художественной проработкой всех образов, но также и своей историчностью. Тем более, что над его созданием трудились не только работники индустрии кино, но и исторические консультанты – например, Оксана Киянская, один из главных в России специалистов по истории декабристов.

«Это наша правда, и она не документальная, а художественная, – говорит режиссер и сценарист многосерийного фильма Никита Высоцкий. – Мы позволили себе отклонения от определенной классической версии судеб декабристов, но в целом, проект достаточно исторический. Наши консультанты следили не просто за правдоподобием, а именно за исторической достоверностью. Про декабристов на самом деле очень мало информации, и наврано бесконечно много, плюс они сами скрывались. Они отпирались во время следствия. А кто-то саботировал следствие, как Болконский. А дальше о декабристах стали врать уже по идеологическим причинам, потому что они стали знаменем революции уже гораздо более поздней, которая произошла через сто лет. И до сих пор есть материалы засекреченные. И правду о декабристах знают единицы. Оксана Киянская, наш консультант, одна из них».

В новый масштабный сериал «Союз Спасения. Время гнева» вошла небольшая часть материалов фильма, снятого режиссером Андреем Кравчуком. Специально для проекта в 2020–2021 годах режиссерами Никитой Высоцким и Ильей Лебедевым были сняты абсолютно новые эпизоды.

При этом съемки новых эпизодов были не менее, а в чем-то даже и более масштабными, и проходили в Санкт-Петербурге (например, музее Державина), Ростове, Пскове. Варшавой 19 века в сериале стала Тверь. Практически весь проект был снят в экспедиции – масштаб проекта передается с помощью уникальных декораций: локации, представленные в сериале, воссозданы с исключительной точностью на базе реальных мест.

В Москве снимали павильонную часть. Например, знаменитую Сенатскую площадь в том виде, в котором ее застали декабристы, снимали именно в синем павильоне длинной 150 на 50 метров, и уже потом дорисовывали графику. Графика – очень важная часть сериала, именно она помогла достоверно передать те исторические элементы, которые по разным причинам невозможно было снять на натуре. В проекте использовалась революционная для отечественной индустрии компьютерная графика с цифровой массовкой и сложными технологическими решениями: 47 полностью нарисованных кадров и 138 хромакейных кадра, где Санкт-Петербург времен декабристов восставлен в полном соответствии с сохранившимися документами эпохи.