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Киноафиша Новости Появились первые кадры с Джессикой Честейн и Майклом Шенноном из сериала «Джордж и Тэмми»

Появились первые кадры с Джессикой Честейн и Майклом Шенноном из сериала «Джордж и Тэмми»

7 октября 2022 12:57
Появились первые кадры с Джессикой Честейн и Майклом Шенноном из сериала «Джордж и Тэмми»

В проекте Paramount+ актеры сыграли легенд кантри.

Издание Vanity Fair поделилось порцией эксклюзивных кадров из мини-сериала «Джордж и Тэмми», в котором Майкл Шеннон и Джессика Честейн сыграли легенд кантри-музыки Джорджа Джонса и Тэмми Уайнетт. Премьера музыкального шоу состоится ближе к концу этого года на стрим-сервисе Paramount+.

В шестисерийной биографической драме будет изображена творческая и личная жизнь эстрадной пары, которая, в отличие от сценической, была далеко не такой гладкой. Несмотря на сложные взаимоотношения, певцы по-настоящему любили друг друга и прожили вместе шесть лет.

Появились первые кадры с Джессикой Честейн и Майклом Шенноном из сериала «Джордж и Тэмми»Появились первые кадры с Джессикой Честейн и Майклом Шенноном из сериала «Джордж и Тэмми»Появились первые кадры с Джессикой Честейн и Майклом Шенноном из сериала «Джордж и Тэмми»
Появились первые кадры с Джессикой Честейн и Майклом Шенноном из сериала «Джордж и Тэмми»Появились первые кадры с Джессикой Честейн и Майклом Шенноном из сериала «Джордж и Тэмми»

В материале Vanity Fair актеры лестно отозвались о реальных Джордже и Тэмми, а также рассказали о своей подготовке к перевоплощению в «мистера и миссис кантри». Перед съемками Шеннон и Честейн брали уроки вокала, что в процессе работы очень им помогло.

Режиссурой телевизионного байопика занимался постановщик «Самого пьяного округа в мире» и «Дороги» Джон Хиллкоут. В основу сюжета легла книга дочери творческого дуэта Жоржетты Джонс, а адаптацией занимались создатель шоу Абе Сильвия («Глаза Тэмми Фэй», «Прощай навсегда») и сценарист Брайан Голубофф («Мистер Мерседес», «Неприлично богатые»).

Появились первые кадры с Джессикой Честейн и Майклом Шенноном из сериала «Джордж и Тэмми»
Появились первые кадры с Джессикой Честейн и Майклом Шенноном из сериала «Джордж и Тэмми»Появились первые кадры с Джессикой Честейн и Майклом Шенноном из сериала «Джордж и Тэмми»

В продюсерскую команду вошли Эндрю Лазар («Снайпер»), Джош Бролин («Внешние сферы») и сама Честейн, вовлеченная в проект с 2011 года — изначально он задумывался как полнометражный фильм. В остальном касте заняты Стив Зан, Кэти Миксон Келли МакКормак, Дэвид Уилсон Барнс и Джошуа С. Аллен.

Фото: Paramount+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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