Компания Bazelevs уже планирует десятую часть «Ёлок»

Кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова планирует выпустить еще одну, уже десятую по счету часть франшизы «Ёлки» в следующем году. Об этом сообщил сегодня Telegram-канала «Новости кинопроизводства». Сама компания пока никак не прокомментировала новость о возможном будущем фильме.

Никакой дополнительной информации о сюжете или актерском составе ленты опубликовано не было. Картина, скорее всего, продолжит традиции серии и выйдет в преддверии сезона новогодних праздников, то есть декабре 2023 или январе 2024 года.

Также Telegram-канал «Кино_Ёж» сегодня поделился инсайдерской информацией о том, что студия приняла решение срочно переснять одну из новелл грядущих «Ёлок 9». По словам источников канала, переделанный эпизод назывался «Военкомат» и был отменен из-за слишком чувствительной для современного российского общества тематики армии. Продюсерами был изменен как его сценарий, так и актерский состав. Главную роль в нем теперь исполняет Ян Цапник («Последний министр»).

Также в фильме сыграли Евгений Кулик («Я худею»), Виктория Агалакова («Нулевой пациент»), Федор Добронравов («Сваты») и Григорий Калинин («Закрытые пространства»). Иван Ургант и Сергей Светлаков, исполнившие центральные роли во всех предыдущих частях франшизы, в «Ёлках 9» не появятся.

Премьера «Ёлок 9» состоится 1 декабря 2022 года.