Компания Bazelevs уже планирует десятую часть «Ёлок»
Также компания вынуждена была переснять одну из новелл девятого фильма.
Кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова планирует выпустить еще одну, уже десятую по счету часть франшизы «Ёлки» в следующем году. Об этом сообщил сегодня Telegram-канала «Новости кинопроизводства». Сама компания пока никак не прокомментировала новость о возможном будущем фильме.
Никакой дополнительной информации о сюжете или актерском составе ленты опубликовано не было. Картина, скорее всего, продолжит традиции серии и выйдет в преддверии сезона новогодних праздников, то есть декабре 2023 или январе 2024 года.
Также Telegram-канал «Кино_Ёж» сегодня поделился инсайдерской информацией о том, что студия приняла решение срочно переснять одну из новелл грядущих «Ёлок 9». По словам источников канала, переделанный эпизод назывался «Военкомат» и был отменен из-за слишком чувствительной для современного российского общества тематики армии. Продюсерами был изменен как его сценарий, так и актерский состав. Главную роль в нем теперь исполняет Ян Цапник («Последний министр»).
Также в фильме сыграли Евгений Кулик («Я худею»), Виктория Агалакова («Нулевой пациент»), Федор Добронравов («Сваты») и Григорий Калинин («Закрытые пространства»). Иван Ургант и Сергей Светлаков, исполнившие центральные роли во всех предыдущих частях франшизы, в «Ёлках 9» не появятся.
Премьера «Ёлок 9» состоится 1 декабря 2022 года.