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На этой неделе в прокат выходит ромком «Лавстори» с Александром Петровым

10 октября 2022 11:16
На этой неделе в прокат выходит ромком «Лавстори» с Александром Петровым

Фильм посвящен таксисту и его подруге, которые отправились в большое путешествие к Черному морю.

В этот четверг, 13 октября, в широкий российский прокат выйдет фильм «Лавстори». Зрителей ждет романтическая комедия с Александром Петровым и Вильмой Кутавичюте («Трудные подростки») в главных ролях.

Фильм повествует о столичном таксисте Севе Горелове (Петров), который вызвался отвести свою подругу Машу (Кутавичюте) из Москвы на ее свадьбу в Сочи. Лететь на самолете девушка боится, поэтому вместо него выбирает дальний путь по дороге в приятной компании своего давнего знакомого. По пути к Черному морю героям предстоит пережить настоящее приключение, во время которого каждый из них узнает самого себя и определится с тем, чего он хочет на самом деле. Режиссер и автор сценария фильма Петр Тодоровский, потомок знаменитых кинематографистов Валерия Тодоровского и Петра Тодоровского, описывает свой проект как роуд-муви о позднем взрослении, о «стареющих детях», о тех, кто поздно узнает себя, поздно учится любить и слишком привык к самообману.

Кроме Петрова и Кутавичюте, в картине снялись Андрей Смирнов («Белорусский вокзал»), Михаил Тройник («Чики»), Максим Стоянов («Гив ми либерти») и другие.

Для Тодоровского «Лавстори» стала дебютной работой в полнометражном кино, до этого режиссер снимал лишь короткометражные фильмы. Съемки картины проходили в Москве, Ростове-на-Дону и Сочи. Ее закрытая премьера состоялась еще в начале августа на фестивале «Окно в Европу» в Выборге, где она была удостоена приза в категории «За лучший дебют».

Фото: Sky Entertainment
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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