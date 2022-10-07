Требуем продолжения: 7 российских сериалов, которым нужен второй сезон

По мнению зрителей, в этих историях еще рано ставить точку.

За последние годы российская сериальная индустрия пережила настоящий бум. На экран вышло немало многосерийных проектов разных жанров, которые заставили публику иначе взглянуть на отечественный кинематограф. Особенно высоко зрители оценили сериалы, представленные ниже. Оценили и (вот ведь ненасытные!) тут же потребовали еще!

Многие зрители, судя по отзывам, сошлись во мнении, что это один из лучших комедийных сериалов из тех, которые в последнее время выходили в нашей стране. Проект отличается оригинальным подходом к любителям поживиться кровью — например, вампиры пьют донорскую кровь из простых пластиковых бутылок.

Актерский состав тоже впечатлил публику. В сериале снялись Глеб Калюжный , а также легендарный артист Юрий Стоянов . После просмотра многим даже захотелось побывать в Смоленске. А еще — скорее приступить к просмотру второго сезона.

Вампиры средней полосы

«Хрустальный» стал одним из самых рейтинговых сериалов в детективном жанре за последнее время. Многие зрители называли этот проект вторым « Методом », тем более что сценарий написал тот же автор — Олег Маловичко .

Создатели продемонстрировали на экране Россию, которую нечасто можно увидеть в кино или на ТВ, — мрачную и таинственную, полную опасности и секретов, скрывающихся за жаждой наживы, нетерпимостью и чувством незащищенности. Зрители оценили и актерскую игру, в особенности мастерство Николая Шрайбера , появившегося на экране в одной из главных ролей.

Хрустальный

Съемки драматического сериала разворачивались в городе Прохладный. Примечательно, что любопытные местные жители частенько мешали процессу создания сериала. Однако проект все равно вышел и получил много положительных отзывов со стороны зрителей.

Большинство из них оценили реалистичную и честную драму о жизни России за пределами МКАДа, а также открыли для себя много нового, как минимум — прекрасных актеров, от Варвары Шмыковой до Сергея Гилева .

Чики

Эта история привлекла внимание зрителей захватывающим сюжетом и постоянной интригой. 16 человек отправились в дикую сибирскую глушь, чтобы поучаствовать в реалити-проекте и заработать 1 миллион евро. Герои оказались выброшены вдали от цивилизации без средств связи, пропитания и любых вещей, которые могли бы облегчить им жизнь. Участники делятся на команды и проходят испытания. Неожиданно телешоу становится смертельно опасной игрой, а главным призом в ней — жизнь.

Примечательно, что сериал о тайге снимали на Кавказе. Судя по отзывам, зрителям больше всего полюбились образы деда-сантехника и Вики. В сериале нет откровенно положительных персонажей, но образы вышеупомянутых героев были по-настоящему яркими и сильными.

Игра на выживание

Зрители отметили захватывающий оригинальный сюжет, который держит в напряжении до последних минут каждой серии, а также нестандартную героиню. Наташа Кустова, несмотря на женственный образ, ведет себя грубовато и отличается токсичной маскулинностью. Она нуждается в пересадке почки, благодаря своей хитрости изобретает все более изощренные выходы из, казалось бы, безвыходной ситуации. Каждый эпизод длится около получаса, что не позволяет зрителям заскучать.

Любители сериала страстно хотели посмотреть новый сезон — и получат желаемое. В Хорватии Наташе Кустовой пересадили почку матери Миши. Теперь у главная героиня сильная тяга к Михаилу…

Почка

Это история об элитном психологе, который принимает у себя в кабинете самых обеспеченных и пафосных московских клиентов: от чиновников до жен миллиардеров (да и самих миллиардеров тоже). При этом у него самого тоже не все в порядке: зависимость от наркотических веществ, нездоровая тяга к резиновой кукле, нарастающие психозы и внутренняя бесконтрольная агрессия. Да он просто находка для психиатра!

Дебют Федора Бондарчука на малом экране с обезумевшим Константином Богомоловым в роли психолога заслужил похвалы и… возможно, продолжения. Однако пока об этом, к сожалению, речи не идет.

Псих

Один из самых провокационных отечественных сериалов привлек внимание зрителей. Они оценили дебют артиста «Гоголь-центра» Евгения Сангаджиева и актерские работы Лены Трониной и Дениса Власенко . Молодые актеры оправдали высокий рейтинг как минимум тщательным изучением темы вебкама.

В центре событий 19-летние Вера и Влад, которые сбежали из дома и, чтобы свести концы с концами, подались в вебкам-бизнес. Попав в мир виртуального секса, молодые люди начали недурно зарабатывать. Но вскоре выяснили, что им придется столкнуться с последствиями.