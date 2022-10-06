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Киноафиша Новости Шоураннер «Анатомии страсти» ответила, возможен ли сериал без Эллен Помпео

Шоураннер «Анатомии страсти» ответила, возможен ли сериал без Эллен Помпео

6 октября 2022 15:10
Шоураннер «Анатомии страсти» ответила, возможен ли сериал без Эллен Помпео

По словам Кристы Вернофф, у шоу «есть собственная хорошая, прочная основа».

Сегодня, 6 октября, на канале ABC состоится премьера 19-го сезона «Анатомии страсти». Главную роль в первых восьми эпизодах сыграет Эллен Помпео, бессменная исполнительница роли Мередит Грей, однако после этого она уйдет из шоу и будет появляться в нем только в формате камео.

В новом интервью изданию Variety шоураннер «Анатомии страсти» Криста Вернофф объяснила уход Помпео, а также поделилась мыслями о том, сколь значима была ее работа для длящегося много лет сериала:

«У нее сейчас так много проектов в разработке, она работает и как продюсер, и как актриса. Она действительно была рада освободиться от постоянной работы в «Анатомии страсти», а мы очень хотели поддержать ее начинания. Эллен всегда будет важной частью нашего шоу».

В то же время Вернофф уверена, что за годы сериал обрел достаточную самостоятельность для того, чтобы оставаться интересным и без главной актрисы:

«Я думаю, что у этого шоу есть собственная хорошая, прочная основа. Эллен необыкновенная женщина, и она действительно долгое время была главной опорой всей «Анатомии страсти». Но если ее карьера сложится так, что она больше не появится в сериале, то, как я считаю, у нас есть еще множество удивительных персонажей, которых любят наши фанаты».

После вывода из сюжета Мередит Грей создатели планируют сосредоточить повествование на нескольких новых персонажах-интернах. По задумке, эти новички будут иметь свои собственные устремления, совершить свои ошибки и пройдут большой путь, как это сделали оригинальные герои сериала. Изначально Мередит тоже оставалась в должности интерна на протяжении самых популярных сезонов «Анатомии страсти».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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