В прокат вышел романтический фильм «Лавстори» с Александром Петровым и Вильмой Кутавичюте

Вчера в российском прокате состоялась премьера комедийной мелодрамы «Лавстори», главные роли в которой сыграли Александр Петров и Вильма Кутавичюте.

В центре сюжета окажутся двое молодых людей: Сева Горелов (Петров) — водитель люксового такси, мечтающий о карьере актера, и Маша Соколова (Кутавичюте) — взбалмошная и прагматичная девушка, которая больше не верит в чудеса. На первый взгляд, у главных героев нет совершенно ничего общего, но в действительности все далеко не так. Они — первая любовь друг друга. Когда своенравная Маша решает доехать из Москвы в Сочи на лимузине Севы, их чувства друг к другу возвращаются.

Ниже приведены цитаты центральных звезд:

«С Александром было здорово и естественно работать — он вообще отличный друг. Он очень общительный и всегда знает, что сказать и как тебя развеселить. Если играешь любовь, нужна душевная химия и близость. Вот с ним все сошлось», — похвалила коллегу Кутавичюте.

«Режиссер рассказывает историю, с одной стороны, развлекательную, с другой — поучительную. Как и любая хорошая история. Это роуд-муви про любовь — что может быть лучше?» — сказал Петров.

Снял фильм по собственному сценарию Петр Тодоровский («Полет»). В остальной исполнительский состав вошли Андрей Смирнов, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Надя Славецкая, Нериюс Манкус, Юрий Бигулов, Сергей Иванюк и Дмитрий Кравченко.