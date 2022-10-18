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Киноафиша Новости Съемки второго сезона «Локи» подошли к концу

Съемки второго сезона «Локи» подошли к концу

18 октября 2022 11:48
Съемки второго сезона «Локи» подошли к концу

Производство проходило с июня.

Стартовавшие в начале июня в Лондоне съемки второго сезона «Локи» подошли к своему логическому концу. Сообщения о завершении процесса появились в соцсетях членов команды проекта, после чего они были оперативно удалены. Официальные представители Marvel Studios пока никак не прокомментировали ситуацию, поэтому не исключено, что речь идет лишь о работе в столице Великобритании.

В продолжении приключений Бога озорства главным героям придется столкнуться с суровыми последствиями финала первого сезона, когда Локи (Том Хиддлстон) и Сильвия (Софи Ди Мартино) свергли «Того, кто остался» (Джонатан Мэйджерс), из-за чего произошел разлом хода времени. Вместе с агентом Мобиусом (Оуэн Уилсон) ошарашенному Лафейсону предстоит биться за душу УВИ (Управление временными изменениями). Кроме того, в новых эпизодах углубятся в предыстории ведущих персонажей, включая Равонну Ренслейер (Гугу Эмбата-Ро), которая в комиксах была очень тесно связана с Кангом. Исходя из просочившихся фотографий с площадки, какая-то часть действия развернется в 1970-х годах.

В новых сериях также вернутся Вунми Моссаку (Охотница В-15), Юджин Кордеро (Кейси) и Тара Стронг, озвучившая Мисс Минутку. Главными новичками сезона станут Рафаэль Касаль («Слепые пятна») и Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»). За режиссуру второго сезона отвечают Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, снявшие две серии «Лунного рыцаря». Главным сценаристом второго сезона «Локи» выступает Эрик Мартин («Хилы»).

Премьера на сервисе Disney+ состоится в середине 2023 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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