Авторитетные СМИ подтвердили информацию, что студия Marvel готовит сериал о Вижне

Недавние слухи о сериале про Вижна подтверждаются. По данным Vatiety и Deadline, Marvel Studios действительно разрабатывает сольный проект об андроиде в исполнении Пола Беттани. Вместе с этим выяснилось имя создателя проекта — креативным куратором супергеройской экшен-драмы Disney+ выступит шоураннер «Ванды/Вижна» и грядущего спин-оффа «Агата: Ковен хаоса» Жаклин Шеффер. Съемки шоу с Кэтрин Хан должны стартовать 5 декабря.

Рабочее название проекта — «Квест Вижна» (Vision Quest), но о сюжете пока сведений нет. Название отсылает к одной из сюжетных линий из комиксов Джона Бирна «Мстители Западного побережья», которая посвящена потере памяти Вижна. Также инсайдеры не исключают участие в сериале Элизабет Олсен.

Вижн погиб в битве с Таносом (Джош Бролин) во время событий блокбастера «Мстители: Война бесконечности». В заключительных эпизодах «Ванды/Вижна» его побелевшее и полуразобранное тело нашла Алая ведьма (Олсен) в штабе организации «М.Е.Ч.». Когда его вернули к жизни, все воспоминания синтезоида исчезли, но в ходе стычки со своим двойником в Вествью он увидел события своей прошлой жизни и внезапно сбежал с поля боя. В «Квесте Вижна» покажут, куда он отправился и что с ним случилось в дальнейшем.