Майкл Б. Джордан противостоит своему заклятому другу в первом трейлере «Крида 3»

Студии Warner Bros. и MGM презентовали первый официальный трейлер «Крида 3», в котором обрисовали сюжетную завязку предстоящей картины. В финале трилогии персонажа Майкла Б. Джордана ожидает встреча с давним призраком прошлого, и он точно к ней не готов.

В продолжении бойцовской драмы усвоивший важные жизненные уроки от Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне) главный герой наконец достиг того уровня, когда он может двигаться вперед без советов своего мудрого наставника. У Адониса Крида (Джордан) отлично складывается спортивная карьера и все прекрасно с его женой, матерью и подрастающей дочкой. Но эта идиллия прерывается самым неожиданным образом — о себе напоминает давний приятель протагониста по имени Дамиан Андерсон (Джонатан Мэйджерс). Последний провел большую часть жизни в тюрьме и только что вышел на свободу, но его мотивы оказываются далеко не добрые. Теперь Адонису предстоит перебороть чувство вины и дать бой озлобленному противнику, намеренному отобрать все, что у него есть.

В остальной актерский состав вошли Тесса Томпсон, Филисия Рашад, Селенис Лейва, Вуд Харрис, Спенс Мур II, Мила Кент, Сауль Альварес, Леа Хэйли, Джейкоб «Стич» Дюран, Тони Белью и Флориан Мунтяну в образе Виктора Драго — соперника Адониса из «Крида 2».

Идея фильма принадлежит создателю оригинального «Крида» Райану Куглеру («Черная Пантера»), а сценарий на основе его задумки написали Зак Бэйлин («Король Ричард») и Кинэн Куглер («Космический джем: Новое поколение»). Постановкой триквела занимался сам Майкл Б. Джордан — для звезды это режиссерский дебют.

Премьера «Крида 3» намечена на 3 марта 2023 года.