Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям

Вам наверняка часто доводилось слышать удивительные истории о том, как на «фабрику грез» баловням судьбы удается попасть прямо с улицы, иногда даже в результате случайного стечения обстоятельств или забавных ситуаций. Однако на самом деле такого рода подарки судьбы встречаются нечасто. А вот протекции в киноиндустрии — явление гораздо более распространенное.

Эмма Уотсон и Алекс Уотсон

Брат «Гермионы Грейнджер» тоже прославился, конечно, благодаря своей знаменитой сестре. Именно Эмма привела Алекса на съемочную площадку, где снимались культовые фильмы о Гарри Поттере. Режиссеры дали ему сыграть небольшую роль мальчика, который сидит за столом факультета Гриффиндор. Поклонники сразу заметили, что Эмма и Алекс поразительно похожи. Затем очаровательный юноша привлек внимание представителей бренда Burberry, которые предложили ему принять участие в рекламной кампании вместе с сестрой. Затем Алекс начал сниматься в эпизодах сериалов, но успеха своей сестры пока не достиг.

Алекс Уотсон и Эмма Уотсон

Дочь сценариста и режиссера Джадда Апатоу впервые появилась на экране в роли Сэди в картине « Немножко беременна ». Даже те, кто не знал об этом, наверняка догадались, что фильм снимал и продюсировал ее отец. Кстати, мать Мод и супруга Апатоу — актриса Лесли Манн — воплотила образ главной героини. Засветилась в кадре и младшая дочь супругов Айрис, которой досталась эпизодическая роль. Таким образом, заботливый отец пристроил обеих своих дочерей, обеспечив им карьеру в киноиндустрии, успех и мировую известность.

Немножко беременна

Лукаса Хеджеса называют одним из самых одаренных актеров нового времени. Неудивительно, ведь он рос в такой творческой атмосфере. Отец Лукаса — известный кинематографист и драматург Питер Хеджес, а мать Сьюзан Брюс занимается написанием стихов. Как нередко бывает в Голливуде, в киноиндустрию Лукаса привел отец. Он засветился в одном из фильмов еще в 2007 году. Однако в большом кино Питер появился только в 2012-м — это была картина « Королевство полной луны » Андерсона. После этого актер снимался в « Отеле «Гранд Будапешт », «Вернуть Бена » и « Три билборда на границе Эббинга, Миссури ». Словом, послужной список у выходца из богемы что надо! Однако смело можно сказать, что Лукас своим примером опровергает известную фразу о том, что природа отдыхает на детях талантливых родителей.

Питер Хеджес и Лукас Хеджес

Александра Даддарио, конечно, не голливудская особа королевских кровей, но и простолюдинкой ее назвать сложно. Она родилась в богатой семье и училась в ​​престижной школе. С ранних лет Александра мечтала об актерской карьере и, как говорит сама девушка, заразила энтузиазмом брата Мэттью и сестру Кэтрин. Однако сложно не отметить, что со связями сестры попасть в кино Мэттью было гораздо проще, чем с улицы. Правда, после его дебюта в телесериале « Сумеречные охотники » некоторые решили, что молодой человек позорит имя сестры. Но это не помешало Мэттью продолжить карьеру в кино и появиться во многих других проектах, в том числе популярном сериале « Почему женщины убивают ».

Александра Даддарио и Мэттью Даддарио

Даже удивительно, что 38-летний наследник Дензела Вашингтона впервые предстал перед зрителями лишь в 2017 году, когда ему было уже 33 года. Конечно, будучи ребенком, он однажды появился в эпизоде « Малкольма Икс » вместе с отцом, но потом бесследно пропал. Вызывает любопытство, что же Джон Дэвид делал все эти годы? Если занимался продюсированием, то, вероятно, не достиг больших успехов. На самом деле ответ нашелся — он играл в футбол и даже состоял в лиге NFL! Но по всей видимости, Джону Дэвиду надоело гонять мяч, и он решил пойти по стопам своего звездного родителя.

Дензел Вашингтон , Паулетта Вашингтон и Джон Дэвид Вашингтон

Кинодебют дочери Итана Хоука и Умы Турман состоялся еще в 2017 году, когда она снималась в мини-сериале « Маленькие женщины ». Кстати, в « Однажды в Голливуде » Майя тоже засветилась, но в незначительной роли. Настоящий успех девушке принесло участие в популярном проекте « Очень странные дела ». При этом — хотите верьте, хотите нет — актриса утверждает, что наличие известных родителей никак не отразилось на пробах. Их Майя проходила наравне с остальными претендентками на роль Робин. По словам актрисы, предыдущие два сезона «Очень странных дел» она смотрела с братом Левоном и мамой.