Другой менталитет: 5 советских фильмов, которые не понимают зрители из других стран

Разница культур и менталитетов зачастую порождает довольно странные и забавные представления о России за рубежом. Не избежали недопонимания и старые добрые советские фильмы. Некоторые драмы и комедии, знакомые каждому русскому человеку с детства, оказались совершенно недоступны для понимания европейским и американским зрителям. Не помогли ни литературные переводы, ни высокие рейтинги критиков.

Ирония судьбы, или с легким паром! – жестокий и несправедливый фильм

Ну как объяснить человеку, незнакомому с хрущевской застройкой, почему две квартиры в разных городах выглядят одинаково и открываются одним ключом? Разумеется, «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова изначально снята для тех, кто находится в контексте происходящего, так что бессмысленно упрекать иностранцев за непонимание этого фильма. А не понимают они в нем действительно очень многое. Почему дома русских заставлены одинаковой мебелью, хотя IKEA еще не существует? Зачем Женя встречается с Галей, если на самом деле не хочет на ней жениться? Почему он в 34 года живет с мамой? Зачем мама и Галя это терпят? Почему Надя не вызывает милицию, обнаружив в своей постели незнакомого алкоголика? И этот список вопросов можно продолжать бесконечно.

Один из особенно впечатленных американских зрителей даже написал на фильм полноценную рецензию, начинающуюся со слов:

«Я посмотрел это кино с русскими родственниками и теперь хочу о нем поговорить, потому что оно совершенно упоротое. Можете дать себе новогоднее обещание посмотреть его, потому что это та еще задачка. Его сняли для людей, которым «Лицо со шрамом» кажется чересчур динамичным».

Далее мужчина подробно разбирает нелогичные действия всех героев. Причем особенно его поражает даже не сам сюжет фильма, а отношение русских зрителей к его персонажам. С точки зрения иностранца, положительными героями являются брошенные Галя и Ипполит, а вовсе не центральная пара.

«Она делает ему этот чертов крабовый салат, который он любит, слушает его песни под гитару, а потом оказывается в полной... Хочу безотлагательно заявить, что я определенно в #TeamGalya. И вот что поразительно: я, похоже, один такой. Русские, которые выросли на этой истории, все без исключения присоединяются к #TeamZhenya. Безумие какое-то!» – пишет рецензент.

Ирония судьбы, или с легким паром!

Морозко – худшее фэнтези в истории

Эту любимую нами с детства добрую сказку без сомнения можно назвать наиболее непонятым заграницей советским фильмом. Каких только оскорблений в адрес этого шедевра не начитаешься на иностранных сайтах! Американцы называют «Морозко» и «самым странным фильмом в истории кино», и «опасным для детской психики материалом», и даже «шизотипическим бредом».

«Это не просто плохой фильм – это худшее из того, что я видел и когда-либо еще увижу. Это не фильм, а преступление против человечества. Странно, что создатели картины не умерли со смеху, когда посмотрели, что у них получилось», – комментирует «Морозко» один из зрителей развлекательного шоу «Таинственный театр 3000 года», где были показаны фрагменты сказки.

Американцам не угодило в этом фильме буквально все – от дискриминации героев по внешности до чрезмерно пугающей нечисти. Незнакомые со славянским фольклором иностранцы были в ужасе не только от Бабы-яги в исполнении Георгия Милляра, но и от доброго Морозко, «замораживающего бедных птичек».

Морозко

Девчата – легкомысленный ромком

Разумеется, легендарная советская комедия 1961 года с Надеждой Румянцевой также не прошла мимо зарубежной аудитории. В первый же год после выхода картины ее посмотрели 35 млн человек по всему миру – от Чехии до Аргентины. В целом иностранцы приняли «Девчат» довольно дружелюбно, однако в большинстве стран фильм приравняли к типичным «легкомысленным и наивным ромкомам».

«Я чувствую, что для понимания мне не хватило тонны культурного контекста. Все персонажи ведут себя как школьники. Любовь у них тоже какая-то школьная. Обнимаются на скамейке и целуются в щечку», – комментарий одного из американских пользователей.

Очевидно, что представители «капиталистического Запада» попросту не поняли советского менталитета. В отношениях героев им не хватило страсти, а в поведении – логики. Особенно зрительниц прекрасного пола возмутила «ущемленность русских женщин». Тосю они называют «недалекой и поверхностной особой», Надю – «отчаявшейся девушкой без самоуважения», а Анфису – и вовсе «антифеминисткой».

Кроме того, иностранцев смутили детали леспромхозовского быта: от общих комнат и отсутствия личного пространства у взрослых людей до привычки главной героини пить чай из блюдца, «будто так и надо».

Девчата

Москва слезам не верит – претенциозный сексизм

И снова у иностранцев и советских людей разошлись взгляды на романтические отношения. Фильм Владимира Меньшова в свое время сумел даже завоевать статуэтку «Оскар», однако признание профессионалов не изменило отношения к героям простых зрителей из Европы и США.

«Прекрасная постановка, но ужасный посыл. Неужели я правда потратила два с половиной часа, чтобы увидеть, как Катерина выходит замуж за претенциозного сексиста Гошу? Ох, бедная, мне так тебя жаль!» – высказываются зрители.

Георгий Иванович, он же Гога, он же Жора предстал перед зарубежной аудиторией не как романтический герой, а как главный злодей истории. А сам фильм окрестили «русской мыльной оперой» и даже присвоили ему альтернативное название «В Москве полно дураков».

«Я спросил знакомых русских, какой советский фильм я непременно должен посмотреть. Почему они назвали мне этот? Я посмотрел его и решил, что это, должно быть, такая русская шутка», – пишет пользователь одного известного сайта с рецензиями.

Москва слезам не верит

Иван Васильевич меняет профессию – историческая трагедия

Несмотря на то что над советскими драмами многие иностранцы от души посмеялись, советская комедия, напротив, вызвала у них слезы. Комментаторы с иностранных сайтов прониклись искренним сочувствием к брошенному Шурику, его страдающей в нищете супруге, а главное – к упоминающимся в фильме историческим личностям. Более того, они сочли, что юмор «Ивана Васильевича» смогут понять только историки.

Когда один из зрителей с удивлением обнаружил, что посмотрел комедийное кино, он написал в своем блоге:

«А где юмор? Об этом точно спросит любой человек, который ничего не знает об истории России. Кино мне понравилось, но я не понял и половины шуток. Однако создатели молодцы уже потому, что попытались найти место для юмора в исторической трагедии».

Другой пользователь подытожил этот вывод практически философским высказыванием:

«И зачем русские снимают комедии, когда они умеют так хорошо грустить?»