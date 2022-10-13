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Киноафиша Новости Подтвердился слух, что в «Черном Адаме» будет сцена с Генри Кавиллом в роли Супермена

Подтвердился слух, что в «Черном Адаме» будет сцена с Генри Кавиллом в роли Супермена

13 октября 2022 13:45
Подтвердился слух, что в «Черном Адаме» будет сцена с Генри Кавиллом в роли Супермена

В сеть утекло видео долгожданной встречи двух героев DC.

Незадолго до премьеры «Черного Адама» в сети активизировались слухи о наличии в фильме камео Супермена в исполнении Генри Кавилла. Журналисты говорили, что Дуэйн Джонсон очень долго по этому поводу давил на руководство Warner Bros. и, в конце концов, получил желаемое.

Теперь же фильм полностью готов. Накануне в Нью-Йоркн состоялась мировая премьера супергеройского блокбастера, на показы которого удалось попасть лишь избранным счастливчикам. Несмотря на закрытый характер мероприятия, без утечек не обошлось. В сеть просочилась видеозапись с сеанса, на которой все подтверждается — Кавилл действительно присутствует в картине. Актер официально вернулся в расширенную вселенную DC.

Формально после «Лиги справедливости» Супермен никуда не уходил, потому что он фигурировал в «Шазаме!», режиссерской версии Зака Снайдера и в финале «Миротворца». Только есть один нюанс — самого исполнителя в эти проекты не привлекали. Даже для кроссовера Снайдера использовались давно отснятые материалы. Теперь же благодаря Джонсону Человек из стали снова в «общей песочнице». В заключительной сцене «Черного Адама» могущественный персонаж Джонсона встречается с непобедимым сыном Криптона.

После премьеры фильма узнавший о присутствии Кавилла репортер Entertainment Tonight попросил Джонсона прокомментировать этот момент. Понимая, что до широкого релиза ленты еще больше недели, артист очень тщательно подбирал слова:

«Вот что я вам скажу. При создании «Черного Адама» мы задались целью выстроить вселенную DC таким образом, чтобы представить не только моего героя, но и все Общество справедливости Америки. Как я уже неоднократно отмечал, у нас в Seven Bucks Productions есть мантра — мы всегда ставим желания поклонников на первое место. На протяжении нескольких лет зрители страстно и открыто просили о том, чтобы мы показали Адама самой могущественной силой на нашей планете. Но потом фанаты пошли дальше, массово вопрошая: «А будет ли у вас самая могущественная сила во вселенной? Где он?». Что же… Мы не оставили без внимания этот момент, поэтому скажу так — добро пожаловать домой!».

«Черный Адам» стартует в прокате США уже на следующей неделе, 21 октября. Первые отзывы носят преимущественно положительный характер.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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