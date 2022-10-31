Длительность «Аватара: Путь воды» составит свыше трех часов

Выяснился возможный хронометраж «Аватара: Путь воды». Согласно ресурсу World of Reel, продолжительность сиквела самого кассового фильма в истории кино составит 190 минут (3 часа 10 минут). Официального подтверждения этой информации от студий 20th Century и Lightstorm Entertainment пока не последовало, но это соответствует тому, что режиссер и сценарист Джеймс Кэмерон рассказал в летнем интервью Empire:

«Только не нужно плакаться по поводу длины фильма, когда сами по восемь часов без отрыва смотрите сериалы. Я уже вижу эти обзоры: «Мучительно долгие три часа». Даже не думайте придираться ко мне по этому поводу. Я свидетель того, как мои дети смотрели сразу по пять часовых эпизодов подряд. Если что, встать и пойти в туалет — это нормально».

Даже если хронометраж сиквела окажется меньше заявленного, он все равно будет одним из наиболее длинных фильмов постановщика. В настоящий момент, рекордсменом Кэмерона в этом плане остается «Титаник» (194 мин), тогда как первый «Аватар» длится 162 мин.

Действие продолжения развернется спустя годы после развязки оригинального «Аватара». Бывшему морпеху Джейку Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) вместе с детьми придется отправиться в эпическое путешествие через невероятные океаны Пандоры. Главные герои должны будут предотвратить новую большую угрозу.

«Аватар: Путь воды» выйдет в мировой прокат 16 декабря.