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Киноафиша Новости Дайан Крюгер сыграет легендарную Марлен Дитрих в новом сериале Фатиха Акина

Дайан Крюгер сыграет легендарную Марлен Дитрих в новом сериале Фатиха Акина

4 октября 2022 13:01
Дайан Крюгер сыграет легендарную Марлен Дитрих в новом сериале Фатиха Акина

Шоу снимут на той же студии, где работала легендарная актриса.

Звезда фильмов «Бесславные ублюдки» и «Сокровище нации» Дайан Крюгер сыграет легендарную немецкую актрису и певицу Марлен Дитрих в новом биографическом сериале от режиссера Фатиха Акина.

Производством шоу занимается компания Акина Bombero International совместно с известной немецкой киностудией UFA. Его сюжет основан на мемуарах дочери певицы Марии Ривы «Моя мать Марлен Дитрих». Сериал будет состоять из пяти серий.

Также Крюгер опубликовала короткое заявление по поводу своего участия в сериале:

«Благодаря таланту Фатиха и его способности затронуть душу каждого зрителя, я уверена, что у нас получится не просто сериал об иконе XX века Марлен Дитрих, но, прежде всего, очень интимный портрет этой уникальной женщины, восход которой пришелся на самую темную эпоху в человеческой истории. Не могу дождаться начала съемок».

Сам Акин рассказывает про сериал следующее:

«Этот проект — самое большое испытание в моей жизни. Марлен была не просто звездой кинематографа, но и женщиной в изгнании, немецкой иммигранткой в США, борцом сопротивления. Она также работала на UFA, поэтому я очень рад, что студия принимает участие в съемках».

Это шоу станет уже не первой совместной работой Акина и Крюгер. Ранее актриса сыграла в картине режиссера «На пределе» 2017 года, где она исполнила роль немки Кати, мстящей неонацистским террористам за убийство мужа и сына. За свою игру в этом фильме актриса была удостоена приза за лучшую женскую роль на Каннском фестивале.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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