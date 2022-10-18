Студия Warner Bros разрабатывает сиквелы «Человека из стали» и «Флэша»

Студия Warner Bros. разрабатывает новую мощную волну проектов DC. В числе заготовленных картин заявлены давно ожидаемый финтами сиквел «Человека из стали» и продолжение «Флэша» с Эзрой Миллером. Об этом сообщает The Hollywood Reporter в свежем объемном материале.

Долгое время руководство Warner не могло определиться с экранным будущим Супермена, и частично в этом виноват пока еще действующий куратор DC Уолтер Хамада, который очень скоро официально оставит свою должность. Последний хотел как можно дальше дистанцироваться от проектов Зака Снайдера, из-за чего статус Генри Кавилла во вселенной долгое время находился в состоянии неопределенности. Актер всегда был открыт к роли и неоднократно об этом публично заявлял, но внутренняя неразбериха этому всячески препятствовала. Когда произошло слияние Warner Bros. и Discovery, а на смену прошлому начальству пришел решительный Дэвид Заслав, внутри DC все поменялось. Идеальный момент для инициативы в этом увидел Дуэйн Джонсон — на протяжении нескольких лет актер обсуждал с Warner включение Супермена в «Черного Адама», но каждый раз получал отказ. Когда проходили летние досъемки, Джонсон упорно навязывал Хамаде идею с камео Кавилла, но тот никак не соглашался. Тогда Скала пошел обходным путем. Имеющий очень большое влияние Джонсон провел напряженные переговоры непосредственно с верхушкой Warner и таки получил поддержку. Сцену с Кавиллом сняли буквально в середине сентября.

В ближайшем будущем Джонсон надеется реализовать кроссовер Черного Адама и Супермена, а Warner уже готовят почву для «Человека из стали 2». К проекту прикрепили продюсера Чарльза Ровена, а сейчас ведутся поиски сценариста. Среди кандидатов упоминается Кристофер МакКуорри, у которого Кавилл снялся в «Миссии невыполнима: Последствия». С МакКуорри пока сложно договориться из-за его занятости проектами Тома Круза, но все, разумеется, может измениться. Как бы то ни было, новый фильм про последнего сына Криптона снова на повестке дня.

Запущенный при Хамаде игровой проект о темнокожем Супермене от драматурга Та-Нехиси Коутса («Неверный ответ») и продюсера Джей Джея Абрамса все еще актуален. И если кинокомикс получит «зеленый свет», то он точно будет вне основной вселенной, т.е. как «Джокер» с Хоакином Фениксом и «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном. Что касается этих обособленных вселенных, то сейчас режиссер Тодд Филлипс готовится к ноябрьскому старту съемок «Джокера 2», а Мэтт Ривз пишет сценарий второй части «Бэтмена» и разрабатывает целый перечень спин-оффов — как для большого экрана, так и для телевидения. Ривз надеется расширить мир своего Готэм-сити, поэтому, помимо «Пингвина» с Колином Фарреллом, он хочет запустить ряд проектов про других персонажей. Ривз уже активно встречается с потенциальными режиссерами и сценаристами, а в числе возможных героев упоминаются Джонатан Крейн, Глиноликий и Профессор Пиг.

Помимо «Черного Адама» и прочих, Warner возлагает огромные надежды на «Флэша», но в какой-то момент исполнитель главной роли Эзра Миллер стал настоящей проблемой. Из-за вызывающего поведения звезды студия даже рассматривала возможность рекаста и полной отмены ленты. После совещаний с руководством артист публично раскаялся. Теперь студия надеется, что к началу рекламной кампании буря вокруг Миллера полностью затихнет и его испорченная репутация никак не отразится на сборах блокбастера. В качестве самого же фильма Warner более чем уверены. Тестовые показы получились настолько впечатляющими, что это побудило продюсеров на всякий случай оперативно подготовить сценарий сиквела. Текст уже полностью готов. Его написал автор «Аквамена и потерянное царство» Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик.

В скором времени Warner ознакомится со сценарием «Чудо-женщины 3», который написала режиссер Пэтти Дженкинс, а сами съемки ленты с Галь Гадот запланированы на лето 2023 года. Также свою деятельность внутри DC продолжает Джеймс Ганн. Он обсуждает один или даже два новых проекта. Подробностей нет, но сообщается, что постановщика «Отряда самоубийц: Миссия навылет» очень ценят, так что ему позволяют делать практически все, что он захочет. Ганн займется новым материалом лишь после того, как полностью закончит второй сезон «Миротворца», который он лично напишет и срежиссирует.

Одна из неотложных задач Warner Bros. — назначение следующего куратора DC Films. Пораженный суровостью нового начальства и отменой «Бэтгерл» Хамада уже ничего не решает, так что вскоре его заменит другой продюсер. Главенствующий над всеми Заслав хочет, чтобы DC работала по модели Marvel и у отделения был свой увлеченный босс, каким является Кевин Файги. Заветную должность предлагали Дэну Лину, но он ответил отказом, так что в этом направлении поиски продолжаются.