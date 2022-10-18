В прокат выходит первый российский фильм о стрельбе в школе «Дополнительный урок»

20 октября в широкий российский прокат выйдет фильм «Дополнительный урок», социальный психологический триллер посвященный скулшутингу — вооруженному нападению в учебном заведении.

Картина основана на реальных событиях. По сюжету, полицейская Вера Седова узнает, что студент колледжа собирается расстрелять своих однокурсников из обреза. Она пытается предотвратить трагедию и во время задержания убивает подростка. Во время расследования происшествия героиня настаивает, что лишь выполняла свой долг, но оружие стрелка таинственным образом исчезает с места преступления, а ученики колледжа отказываются рассказывать правду о своем погибшем друге. Вера попадает в опалу: ее ненавидит общественность, проклинают родители подростка и стыдят собственные коллеги. Единственным человеком, проявившим сочувствие к героине, отказывается ее адвокат Илья Нестеров. Сначала он чувствует к героине лишь жалость, но чем больше Нестерову приходится погружаться в это дело, тем больше начинает казаться, что его подзащитная говорит правду.

Главные роли в картине исполнили Юлия Александрова («Звоните ДиКаприо!»), Кирилл Кяро («Далекие близкие»), Олег Васильков («Битва за Севастополь») и Владислав Коноплев («Мамы чемпионов»).

Режиссером проекта выступила Анна Курбатова, автор фильма «Вне зоны доступа» и сериала «Жену вызывали?». Музыку к фильму написал популярный DJ Грув.