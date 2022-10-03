Инсайдер: Харрисон Форд сыграет в фильме Marvel «Громовержцы»

Харрисон Форд может сыграть одну из ролей в будущем фильме Marvel «Громовержцы». По словам журналиста Джеффа Снайдера, создателя и ведущего подкаста The Hot Mic, его источники в Disney сообщили ему, что появление Форда в «Громовержцах» должно было быть анонсировано на презентации Marvel в рамках мероприятия D23. Однако президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, ответственная за разработку пятой части франшизы «Индиана Джонс» попросила продюсеров повременить с объявлением:

«Мне сказали, что сначала они хотели объявить о его участии в «Громовержцах» на D23, но не сделали этого, потому что Кэтлин Кеннеди решительно заявила: «Нет, я хочу сосредоточиться на «Индиане Джонсе 5». Если о присоединении Харрисона ко вселенной Marvel объявят сейчас, это отвлечет внимание публики от нашего фильма».

Снайдер добавил, что, хотя и Lucasfilm, и Marvel являются дочерними компаниями Disney, Кеннеди, как президент целой студии, обладает достаточно значительным авторитетом для подобных решений.

Ранее в сети начали появляться слухи о том, что Marvel рассматривает Форда на роль, которую должен был исполнить недавно ушедший из жизни Уильям Хёрт. Актер умер в марте от рака простаты в возрасте 71 года. Однако какого именно персонажа сыграет Форд, пока неизвестно.

Премьера «Индианы Джонса 5» состоится 29 июня 2023 года, а релиз «Громовержцев» предварительно намечен на 26 июля 2024 года.