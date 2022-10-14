Джереми Айронс сыграет с Джейсоном Стэйтемом в боевике «Пчеловод»

Также к картине присоединилось еще несколько исполнителей.

В актерском составе остросюжетного боевика с Джейсоном Стэйтемом «Пчеловод» (The Beekeeper) произошло крупное пополнение. По сведениям издания Deadline, к исполнительскому ансамблю экшена присоединились обладатель премии «Оскар» Джереми Айронс («Хранители»), а также Джош Хатчерсон («Голодные игры»), Эмми Рэвер-Лэмпман («Академия «Амбрелла») и Бобби Надери («В тени»).

Синопсис проекта пока сводится лишь к поверхностному описанию. В центре повествования окажется одержимый жаждой мщения одиночка, чьи порывы гнева оборачиваются для всех в бедствие общенационального характера. Дело в том, что главный герой является бывшим оперативником засекреченной и невероятно влиятельной организации под кодовым названием «Пчеловоды».

Съемки картины уже официально стартовали и проходят в Великобритании. Постановкой фильма занимается режиссер «Отряда самоубийц» и «Ярости» Дэвид Эйр. Оригинальный сценарий написал автор «Эквилибриума» и «Законопослушного гражданина» Курт Уиммер. Стэйтем также входит в команду исполнительных продюсеров.

За производство отвечают студии MGM и Miramax. С датой релиза «Пчеловода» пока не определились, но предполагается, что премьера состоится в 2023 году.