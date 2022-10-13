Принцесса не может дружить с ведьмой: вышел новый трейлер фэнтези «Школа добра и зла»

До премьеры семейного фэнтези «Школа добра и зла» осталось менее недели, поэтому стриминговый сервис Netflix начинает обратный отсчет. Накануне медиагигант представил новый трейлер приключенческой ленты, в котором обрисован основной сюжетный конфликт.

В центре истории окажутся лучшие подруги — Агата (София Уайли) и Софи (Софиа Энн Карузо), у которых очень разные взгляды на собственное будущее. Первая мечтает сбежать от унылой повседневности и стать сказочной принцессой, а у второй есть задатки истинной ведьмы. В ночь кроваво-красной луны их жизни кардинально меняются. Главные героини становятся студентками необыкновенного образовательного учреждения с двумя факультетами — добра и зла. Проблема в том, что в процессе распределения они оказываются в неподходящих для себя местах. Софи попадает в отделение Зла, которым руководить гламурная директриса леди Лессо (Шарлиз Терон), а ее подруга уходит под надзор добросердечного профессора Дови (Керри Вашингтон). Из-за этого дружбе главных героинь предстоит пройти серьезную проверку на прочность, а поможет им в этом невероятное приключение по предотвращению крупномасштабной угрозы.

В основу картины лег одноименный бестселлер Шомана Чаинани, а срежиссировал ленту постановщик «Охотников за привидениями» и «Девичника в Вегасе» Пол Фиг. Вместе с ним сценарий написал автор «Мэри Поппинс возвращается» Дэвид Маги. В актерский состав вошли также Мишель Йео, Лоуренс Фишберн, Бен Кингсли, Рэйчел Блум, Пэтти ЛюПон, Роб Делани, Марк Хип, Рози Грэм, Кит Янг, Эрл Кейв, Джэми Флэттерс и Кейт Бланшетт.

Релиз «Школы добра и зла» состоится 19 октября.