Мэл Гибсон и Гаррет Хедлунд снимутся в триллере «Дорога отчаяния»

Как сообщает Variety, голливудский ветеран Мэл Гибсон («Смертельное оружие») и звезда блокбастера «Трон: Наследие» Гаррет Хедлунд возглавили актерский состав криминального триллера Desperation Road («Дорога отчаяния»).

В центре сюжета окажется бывший заключенный Рассел Гейнс (Хедлунд), который пытается вернуться к нормальной жизни и восстановить утраченное. Помогает ему в этом непростом деле его родной отец по имени Митчелл (Гибсон). Жизнь главного героя вновь переворачивается с ног на голову после появления девушки Мабен. С этого момента начинается истинный хаос. Главным героям приходится в отчаянии пуститься в бега. Персонажи пытаются скрыться от своего темного прошлого, но, чтобы все сделать правильно, им необходимо будет научиться доверять друг другу.

В остальной исполнительский ансамбль вошли Райан Херст («Вспоминая Титанов»), Вуди МакКлейн («Тем больнее падать») и Пайпер Браун («Музыка в наших сердцах»). В основу картины ляжет одноименный роман Майкла Фарриса Смита («Грохот сквозь тьму») 2017 года. Смит лично написал сценарий на основе своей книги. Режиссурой займется молодая постановщица Надин Крокер («Дальше»). За финансирование «Дороги отчаяния» отвечает Capstone Studios.