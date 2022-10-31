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Киноафиша Новости Создатель «Ужасающего 2» рассказал о сцене, которая не вошла в фильм из-за чрезмерной жестокости

Создатель «Ужасающего 2» рассказал о сцене, которая не вошла в фильм из-за чрезмерной жестокости

31 октября 2022 15:54
Создатель «Ужасающего 2» рассказал о сцене, которая не вошла в фильм из-за чрезмерной жестокости

Автор самого резонансного хоррора года уже планирует снимать третью часть.

В новом интервью Variety Дэмиен Леоне, режиссер хоррора «Ужасающий 2», раскрыл несколько новых подробностей о том, как создавался самый нашумевший фильм ужасов этого года. Картина успела стать настоящей интернет-сенсацией из-за многочисленных видео, на которых зрители падали в обморок из-за чрезмерной жестокости отдельных сцен.

По словам автора, несмотря на кажущуюся безбашенность фильма, некоторые из задуманных командой фрагментов оказались чрезмерно кровавыми даже для него:

«Клоун Арт любит играть с человеческими внутренностями. В фильме есть сцена, где он отрезает мужской пенис. То есть изначально мы планировали пойти еще дальше, но потом поняли, что итоговый результат будет слишком неприятным даже для нашего проекта. Мы думали, что он мог бы изогнуть отрезанный пенис в форме животного, как это делают с воздушными шариками. Но мы точно не смогли бы это сделать, для меня это было уже слишком».

Также Леоне добавил, что второй фильм создавался с расчетом на то, что в будущем появиться третий:

«Я представлял всю франшизу как трилогию, когда писал сценарий второй части. В ней возникло так много вопросов, на которые пока не были даны ответы. Это было частью моей задумки, потому что я знаю, что произойдет в триквеле. Фактически у меня есть готовая схема для третьего фильма. Хотя постепенно эта схема становится настолько масштабной, что она в будущем может перерасти и в четвертую часть».

27 октября «Ужасающий 2» вышел в российский прокат, сейчас его можно посмотреть в кинотеатрах.

Фото: Cinedigm
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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