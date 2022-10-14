Рассел Кроу и Лиам Хемсворт ставят на кон свою жизнь в трейлере триллера «Покер фейс»

Обладатель премии «Оскар» не только снялся в главной роли, но также выступил режиссером фильма.

Компания Screen Media опубликовала первый трейлер фильма «Покер фейс», психологического триллера с Расселом Кроу в главной роли.

Картина повествует о группе друзей, которые ежегодно собираются для игры в покер с большими ставками. Хозяин следующего игрового вечера Джейк Фоули (Кроу), миллиардер и заядлый любитель азарта, предлагает на этот раз изменить условия: он подарит победителю 25 миллионов долларов, но единственный способ оставаться в игре — это постепенно раскрывать секреты, которые каждый из собравшихся утаивал от него. Чтобы поднять ставки еще выше, Джейк сообщает своим гостям, что отравил их и теперь они не смогут отказаться от игры по его правилам. В самый разгар вечера в дом врывается банда грабителей, которые требуют отдать им все деньги. Друзьям приходится объединиться, чтобы дать бандитам отпор.

Кроу не только исполнил центральную роль в фильме, но и выступил режиссером проекта. Для Кроу это не первый подобный опыт. Ранее он снял фильм «Искатель воды» с Ольгой Куриленко.

Также «Покер фейсе» сыграли Эльза Патаки («Форсаж 5»), Лиам Хемсворт («Голодные игры: И вспыхнет пламя»), Жаклин Маккензи («Дикая река») и другие.

Мировая премьера «Покер фейса» состоится 16 ноября этого года.