5 случаев, когда кино наглядно показывает разрушительное влияние детских травм

Просмотр кино, затрагивающего темы детских травм, пренебрежения и насилия со стороны родителей, — это терапевтический метод установления связи со своим внутренним ребенком. Калейдоскоп психологических сюжетов, которые разворачиваются на экране, как правило, помогают зрителю понять две важные вещи: все, что с ним произошло, не было его виной; то, что случилось, никогда не было нормальным.

Британский мини-сериал, принесший Бенедикту Камбербэтчу целую плеяду влиятельных кинематографических наград, основан на серии автобиографических повестей Эдварда Сента-Обина. Главный герой шоу — Патрик Мелроуз, который пытается преодолеть пагубную зависимость от алкоголя и наркотиков, причиной которых является неоднократное физическое и сексуальное насилие, произошедшее с ним в далеком детстве. Призраки прошлого преследуют Патрика на каждом шагу, не давая шанса на нормальную жизнь и личное счастье. Единственное спасение — минутное забытье, которое приносят запрещенные вещества. Шоу «Патрик Мелроуз» можно назвать актерским бенефисом Бенедикта Камбербэтча, который, подобно хамелеону, раскрывает перед зрителями самые неожиданные стороны своей личности. К счастью, благодаря семейной терапии и доверительным отношениям Патрик наконец находит путь к себе.

Патрик Мелроуз

Прославленная американская драма, посвященная памяти писателей-битников Уильяма Берроуза и Аллена Гинзберга, рассказывает об Уилле (Мэтт Дэймон), юноше с феноменальными интеллектуальными способностями и эйдетической памятью. Увы, в отличие от большинства ровесников, Уилл не может позволить себе блестящее академическое будущее. И дело тут не только в отсутствии денег, но и в больших психологических проблемах, связанных с коммуникацией и принятием мира вокруг. В ходе терапевтических сеансов с психологом Шоном Магуайром главному герою внезапно удается раскрыться и рассказать о том, что же стало причиной его бедствий во взрослой жизни. «Умница Уилл Хантинг» грамотно и, что важно, очень тонко показывает все этапы прохождения горя, итоговый успех которых во многом зависит от умений и навыков терапевта — ведь именно в его руках оказывается травмированная душа, нуждающаяся в лечении.

Умница Уилл Хантинг

Малоизвестный, но от этого не менее важный фильм Трея Эдварда Шульца («Оно приходит ночью») повествует о жизни благополучной, на первый взгляд, афроамериканской семьи Уильямсов, старший сын которых — спортсмен по имени Трейси — пытается попасть в престижный колледж. Отец мальчика слишком давит на него, что приводит к депрессии последнего, а впоследствии и вовсе к трагическому инциденту, который навсегда меняет жизнь Уильямсов. В своем втором полнометражном фильме Шульц затрагивает довольно сложную тему родительско-детских взаимоотношений, когда видимая поддержка старших на деле оказывается тотальным эмоциональным угнетением. Благодаря двойному фокусу восприятия — со стороны дочери и сына Уильямсов — фильму также удается акцентировать внимание на гендерных различиях в процессе взросления подростков.

Волны

Драма Альмы Харель, основанная на автобиографическом сценарии Шайи ЛаБафа, концентрируется вокруг сложных взаимоотношений главного героя (страдающего зависимостями преуспевающего актера Отиса) и его отца на двух разных этапах жизни. В первом Отис представлен наивным подростком, только познающим мир, а во втором — взрослым человеком со слаженной жизнью, но большой черной дырой в душе. Благодаря глубокому психологизму и реалистичности «Милый мальчик» кажется фильмом, который не только смотришь, но и проживаешь — в конце концов, сам ЛаБаф, сыгравший в ленте роль отца, стал наследником своего рода «поколенческой» травмы, которая уже много лет передается в их семье от родителя к ребенку.

Милый мальчик

Оскароносная драма Даррена Аронофски в довольно бескомпромиссной манере иллюстрирует пагубное влияние родительской гиперопеки на взрослеющее сознание ребенка. В фильме 28-летняя Нина, блестяще сыгранная Натали Портман, как будто не способна взять ответственность за свою жизнь: ее комната похожа на детскую, а серые скучные будни состоят из изнуряющих занятий балетом и разговоров с матерью. У Нины нет личной жизни, ее пугает любое соприкосновение со «взрослой» частью себя. Однако когда ее фактически подталкивают к этому принятию, в психике главной героини происходит внезапный слом, который в итоге провоцирует развитие психического заболевания. «Черный лебедь» учит важности сепарации и внутренней свободы — ведь только они способны дать человеку право на развитие.