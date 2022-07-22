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22 июля 2022
Появился первый тизер приключенческого сериала «Сокровище нации: Край истории»
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
В зарубежных кинотеатрах показали первый тизер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана
Киану Ривз молится перед зубодробительным экшеном на первом кадре из «Джона Уика 4»
Крис Пайн и его команда: вышел первый трейлер фэнтези «Подземелья и драконы: Воровская честь»
Гарри Стайлс и Флоренс Пью живут в искусственном мире в трейлере триллера «Не волнуйся, солнышко»
21 июля 2022
Курт Рассел и Уайатт Рассел снимутся в сериале «Годзилла и титаны»
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
Зло возвращается: вышел трейлер хоррора «Джиперс Криперс: Возрожденный»
Райан Рейнольдс спасает бедствующую футбольную команду в трейлере сериала «Добро пожаловать в Рексем»
Сколько ты зарабатываешь: стали известны гонорары Тома Круза, Хоакина Феникса и других звезд
Стал известен сюжет нового фильма Уэса Андерсона «Астероидный город»
Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы
Рейнира Таргариен стремится занять Железный трон в трейлере сериала «Дом дракона»
20 июля 2022
Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада»
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
Лили Рейнхарт проживает две разные жизни в трейлере мелодрамы «Смотри в обе стороны»
Психологический хоррор Алекса Гарленда «Род мужской» станет доступен в онлайн-кинотеатре KION
Райан Гослинг прокомментировал слухи, связывающие его с киновселенной Marvel
Стало известно, когда выйдут «Мадам «Паутина», «Астрал 5» и «Тихое место: День первый»
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
Финальная битва с Майклом Майерсом: вышел первый трейлер слэшера «Хэллоуин заканчивается»
Уиллем Дефо и Камила Морроне снимутся в режиссерском дебюте Патриши Аркетт
«Базз Лайтер» получил дату релиза на стриминге
Эдди Мерфи сыграет в праздничной комедии Candy Cane Lane
19 июля 2022
HBO Max выпустил тизер своих ближайших премьер, включая второй сезон «Белого лотоса»
Эллисон пытается сбежать от опостылевшей жизни в трейлере финального сезона «Кевин может пойти на***»
Самый амбициозный проект Джордана Пила: в сети появились первые отзывы о фильме «Нет»
Восходящая поп-звезда Лили-Роуз Депп ведет беспечную жизнь в эффектном трейлере сериала «Кумир»
Эндрю Гарфилд договаривает о роли миллиардера Ричарда Брэнсона в мини-сериале Hot Air
Изначально «Джон Уик» задумывался как история о 75-летнем персонаже
Питер Динклэйдж снимется в «Голодных играх: Баллада о певчих птицах и змеях»
Начались съемки «Дюны 2», фильм обзавелся официальным синопсисом
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
18 июля 2022
Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки
Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый
17 июля 2022
Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший?
Ошеломили признанием: 11 популярных актеров, которые не получили роль своей мечты
16 июля 2022
Жади – дура, а Лукас – нарцисс: как «Клон» годами обманывал зрительниц
Страшно романтично: 5 поступков в мелодрамах, которые в жизни совершили бы только маньяки
15 июля 2022
Тест: сможете ли вы угадать 7 мультфильмов Disney лишь по одной строчке из песни?
О чем новый мультсериал «Фарзар» и стоит ли его смотреть?
Что смотреть на выходных: 9 новинок онлайн — вампиры, инопланетяне и нетипичный Данила Козловский
Режиссер «Гремлинов» обвинил создателей Малыша Йоды в «бесстыдном» плагиате
Ченнинг Татум сыграет вместо Криса Эванса в фильме «Проект «Артемида»
Молодая монахиня противостоит дьяволу в трейлере фильма ужасов «Зловещий свет»
Психотерапевт Стив Карелл пытается помочь похитившему его маньяку в трейлере мини-сериала «Пациент»
Дети обнаруживают супергеройскую базу Оуэна Уилсона в трейлере фильма «Секретная штаб-квартира»
Журналистки расследуют преступления Харви Вайнштейна в трейлере драмы «Она сказала»
Вот это поворот: 5 неожиданных твистов в «Гарри Поттере», которые необходимо обсудить
14 июля 2022
Галадриэль вспоминает свои страшные видения в новом трейлере сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Skillbox Holding выпустил документальный фильм, посвященный ресоциализации бывших заключенных
Новый кошмар каждую неделю: вышел трейлер второго сезона антологии «Американские истории ужасов»
О чем новый сериал «Обитель зла» и кому стоит его посмотреть?
Приступая к съемкам «Достать ножи», Джейми Ли Кертис предвзято отнеслась к Ане де Армас
По словам Райана Гослинга, у его Кена из «Барби» «нет ни денег, ни работы, ни машины, ни дома»
5 причин, почему иностранцы считают нашу сказку «Морозко» психоделом
Paramount+ заказал производство нового сезона «Мыслить как преступник»
Эстер начинает свои страшные дела в трейлере фильма ужасов «Дитя тьмы: Первая жертва»
13 июля 2022
Вышел первый трейлер фильма Роба Зомби «Семейка монстров»
Звезда «Очень странных дел» Финн Вулфхард снимет комедийный хоррор «Адское лето»
Джеймс Франко сыграет ведущую роль в драме о взрослении «Я, ты»
Элисон Бри отправляется в хаотичное путешествие по Италии в трейлере комедии «Раскрути меня»
Звезда «Хана Соло» Олден Эренрайк получил роль в сериале Marvel «Железное сердце»
Мститель похищает дочь Александра Домогарова в трейлере сериала «Капкан на судью»
Фиктивный брак оборачивается любовью в трейлере мелодрамы «Пурпурные сердца»
Микки Рурк раскритиковал Тома Круза, назвав его «бесполезным»
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