Зои Дешанель сыграет в третьем сезоне сериала «В ритме жизни»

Как передает Variety, Зои Дешанель присоединилась к актерскому составу третьего сезона комедии «В ритме жизни» от AppleTV+.

Действие сериала разворачивается в солнечном Сан-Диего в 1980-х годах. Главная героиня — Шейла, тихая и скромная домохозяйка, которую сводят с ума постоянная рутина, грубый муж и невозможность реализоваться в жизни. Чтобы найти для себя отдушину, она начинает вести курсы аэробики для женщин. Вскоре ее увлечение перерастает в серьезный бизнес.

Главные роли в шоу исполняют Роуз Бирн («Одержимость»), Рори Сковел («Американская семейка»), Пол Спакс («Величайший шоумен») и Делла Саба («Зверополис»).

По информации журналистов, Дешанель сыграет Келли, «бывшую звезду популярного ситкома, которая пытается запрыгнуть в бурно развивающуюся индустрию фитнеса». Актриса получила широкую известность благодаря своим работам в фильмах «Всегда говори «ДА», «500 дней лета» и «Мост в Терабитию».

Премьера финала второго сезона «В ритме жизни» состоялась 5 августа, после чего компания Apple сразу объявила о продлении сериала на третий сезон. Дата выхода продолжения пока неизвестна.