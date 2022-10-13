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Киноафиша Новости Зои Дешанель сыграет в третьем сезоне сериала «В ритме жизни»

Зои Дешанель сыграет в третьем сезоне сериала «В ритме жизни»

13 октября 2022 12:35
Зои Дешанель сыграет в третьем сезоне сериала «В ритме жизни»

Звезда «500 дней лета» сыграет бывшую актрису популярного ситкома, решившую попробовать свои силы в индустрии фитнеса.

Как передает Variety, Зои Дешанель присоединилась к актерскому составу третьего сезона комедии «В ритме жизни» от AppleTV+.

Действие сериала разворачивается в солнечном Сан-Диего в 1980-х годах. Главная героиня — Шейла, тихая и скромная домохозяйка, которую сводят с ума постоянная рутина, грубый муж и невозможность реализоваться в жизни. Чтобы найти для себя отдушину, она начинает вести курсы аэробики для женщин. Вскоре ее увлечение перерастает в серьезный бизнес.

Главные роли в шоу исполняют Роуз Бирн («Одержимость»), Рори Сковел («Американская семейка»), Пол Спакс («Величайший шоумен») и Делла Саба («Зверополис»).

По информации журналистов, Дешанель сыграет Келли, «бывшую звезду популярного ситкома, которая пытается запрыгнуть в бурно развивающуюся индустрию фитнеса». Актриса получила широкую известность благодаря своим работам в фильмах «Всегда говори «ДА», «500 дней лета» и «Мост в Терабитию».

Премьера финала второго сезона «В ритме жизни» состоялась 5 августа, после чего компания Apple сразу объявила о продлении сериала на третий сезон. Дата выхода продолжения пока неизвестна.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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