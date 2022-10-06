Юлия Пересильд сообщила об окончании съемок фильма «Вызов»

В начале октября прошлого года актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились с космодрома Байконур на МКС для съемок внеземных сцена остросюжетной драмы «Вызов». С того знаменательного момента уже прошел год и в честь этого звезда опубликовала в своем микроблоге длинный благодарственный пост, где подтвердила окончание производства ленты:

«5 октября — ровно год со старта. Ровно год как жизнь разделилась на «до» и «после». И вот теперь можно сказать — съемки фильма «Вызов» завершены… это заняло почти 2 года нашей жизни. Сюда мы отдали наши сердца, все наши силы (и даже больше), наши жилы, наши таланты, нашу любовь. Отдали щедро, почти ничего не оставив себе. Отдавали в непростое время, во время, когда мир вокруг трещит по швам. Теперь долгий путь монтажа, озвучения… Я желаю моему космическому брату Климу Шипенко сил и терпения и на этом этапе тоже. Нашим командирам Антону Шкаплерову и Олегу Новицкому спасибо, что подарили нам еще 2 дня рождения 5 и 17 октября. Всем, кто нас готовил низкий поклон. P.S.: Там наверху становится очень ясно, что наш маленький шарик создан для любви! Он хрупкий и бескожий! Нежный и ранимый! И так хочется сберечь это…».

Центральная героиня истории — кардиохирург по имени Женя. Перед ней ставят уникальную задачу особой важности. Она должна отправиться на космическую станцию, чтобы провести там сложнейшую хирургическую операцию. В противном случае сердце больного космонавта не сможет пережить нагрузку при входе в атмосферу.

«Вызов» выйдет в прокат 12 апреля 2023 года.