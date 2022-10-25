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Киноафиша Новости Мэйси Уильямс признает, что концовка «Игры престолов» не удалась

Мэйси Уильямс признает, что концовка «Игры престолов» не удалась

25 октября 2022 14:32
Мэйси Уильямс признает, что концовка «Игры престолов» не удалась

Актриса также затронула тему возможного возвращения во вселенную в спин-оффе про Джона Сноу.

Финал «Игры престолов», как известно, не оправдал ожидания многих зрителей, но актеры и создатели сериала чаще всего придерживались нейтралитета, либо тактично уходили от ответа, когда спрашивали их мнение о концовке. Но со временем даже те, кто раньше молчал или просто не говорил лишнего, теперь позволяют себе более открыто и честно озвучивать свои чувства о заключительном сезоне. В числе последних оказалась Мэйси Уильямс.

Во время недавнего стрима исполнительница роли Арьи Старк призналась, что после пересмотра у нее полностью изменилось мнение о восьмом сезоне — теперь она считает его неудачным. Несмотря на это, звезда гордится своим участием в «Игре престолов»:

«Все получилось как-то само собой. В течение длительного времени я не могла объективно оценить сериал со стороны, поэтому раньше бы я так не сказала. Просто потому что я этого не понимала. Но мне действительно приятно осознавать, что я все-таки горжусь «Игрой престолов». Я посвятила этому шоу десть лет своей жизни».

В данный момент кабельный канал HBO разрабатывает спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу, в котором зрителям покажут новые приключения героя Кита Харингтона. Многие полагают, что в шоу могут появиться и другие знакомые лица, в числе которых и пережившая события «Игры престолов» Арья.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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