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Киноафиша Новости В предстоящем хэллоуинском выпуске «Симпсонов» состоится кроссовер с «Закусочной Боба»

В предстоящем хэллоуинском выпуске «Симпсонов» состоится кроссовер с «Закусочной Боба»

17 октября 2022 15:49
В предстоящем хэллоуинском выпуске «Симпсонов» состоится кроссовер с «Закусочной Боба»

Зрителей ждут пародии на «Тетрадь смерти», «Мир Дикого Запада» и «Бабадука».

Ежегодный хэллоуинский выпуск «Симпсонов» под названием «Домик ужасов на дереве XXXIII» станет кроссовером с мультсериалом «Закусочной Боба». Об этом в своих социальных сетях объявил Джон Робертс, озвучивающий Линду Белчер, жену Боба.

Ранее создатели «Симпсонов» опубликовали синописис будущего эпизода:

«В новой серии негодование Мардж примет чудовищную форму, Лиза попытается спасти планету с помощью кровавого убийства, а Гомер узнает, что он совсем не тот, кем себя считал».

Традиционно для хэллоуинского выпуска, эпизод будет состоять из трех несвязанных между собой новелл. Они получили название Lisanime (будет представлять из себя пародию на аниме «Тетрадь смерти»), Simsonsworld (пародия на «Мир Дикого Запада») и Pookadook (пародия на фильм ужасов «Бабадук» 2014 года).

На данный момент нет никакой информации о том, появятся ли другие члены семьи Белчер в специальном эпизоде. Также неясно, в какой из трех новелл появится Линда.

«Домик ужасов на дереве» — серия ежегодных эпизодов «Симпсонов», посвященных тематике Хэллоуина. Ее первый выпуск был показан в 1990 году, а на сегодняшней день в рамках сериала вышло уже вышло 32 подобных эпизода. Каждая серия пародирует популярные произведения в жанрах научной фантастики, фэнтези или ужасов. Действие «Домика ужасов на дереве» происходит вне основного действия шоу.

«Домик ужасов на дереве XXXIII» выйдет в эфир 30 октября.

Фото: Fox
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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