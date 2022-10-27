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Киноафиша Новости Анимационный фильм «Полный расколбас» получит многосерийный спин-офф

Анимационный фильм «Полный расколбас» получит многосерийный спин-офф

27 октября 2022 12:52
Анимационный фильм «Полный расколбас» получит многосерийный спин-офф

Вся оригинальная команда вновь соберется для работы над мультфильмом об ожившей еде.

Как передает Variety, Amazon работает над созданием спин-оффа анимационного фильма «Полный расколбас». Предстоящий сериал получил название Sausage Party: Foodtopia («Полный расколбас: Едатопия»). Детали сюжета пока держатся в секрете, поэтому неизвестно, будет ли это приквел или продолжение фильма 2016 года.

Сет Роген («Жизнь прекрасна»), Кристен Уиг («Марсианин»), Майкл Сера («Скотт Пилигрим против всех»), Дэвид Крамхолц («10 причин моей ненависти») и Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), озвучившие центральных персонажей оригинальной картины, точно вернутся к своим ролям в новом шоу. Кроме того, в нем также сыграют Уилл Форте («Небраска»), Сэм Ричардсон («Мы — Миллеры»), Наташа Ротуэлл («С любовью, Саймон») и Яссер Лестер («Девочки»). В настоящее время проект уже находится в производстве, его продюсером выступает Эван Голдберг, который также является одним из авторов оригинального «Полного расколбаса».

Глава Amazon Studios Вернон Сандерс прокомментировал новость о разработке сериала:

«Полный расколбас» стал невероятно веселым, смелым и единственным в своем роде анимационным фильмом. Мы очень рады сотрудничать с Сетом Рогеном, Эваном Голдбергом и их командой, чтобы предложить зрителям вновь вернутся в знакомый мир».

Мультфильм «Полный расколбас» повествует о приключениях оживших продуктов из супермаркета, которые решили отправиться в большой мир, чтобы узнать, что происходит с едой, когда она попадет в дом к людям. Фильм с возрастным рейтингом R имел большой кассовый успех, собрав около $140 млн в мировом прокате при бюджете в $19 млн.

Фото: Sony Pictures Releasing
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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