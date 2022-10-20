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Киноафиша Новости Джонни Ноксвил открыт к созданию новой части «Чудаков»

Джонни Ноксвил открыт к созданию новой части «Чудаков»

20 октября 2022 15:45
Джонни Ноксвил открыт к созданию новой части «Чудаков»

По словам легендарного каскадера, главное достоинства франшизы — это честность.

Джонни Ноксвил хотел бы заняться новой частью франшизы «Чудаки». Об этом легендарный каскадер сказал в недавнем интервью изданию Variety, посвященному выходу сериала Hulu «Перезапуск», в котором Ноксвил исполнил одну из главных ролей.

«Чудаки» — это документальный шоу о команде экстремалов, которые выполняют различные опасные трюки и устраивают смешные розыгрыши. Проект просуществовал три сезона в форме сериала, после чего получил продолжение в виде целой серии полнометражных фильмов. Последний из них, «Чудаки навсегда», вышедший в феврале 2022 года, был очень тепло встречен зрителями и удостоен 91% одобрения на агрегаторе Rotten Tomatoes. Многие фанаты Ноксвила считали, что фильм станет финалом всей франшизы, но теперь каскадер заверил их, что это не так:

«Честно говоря, мы с командой никогда не обсуждали, будет ли этот фильм последним. Просто прокатчики фильма без нашего ведома где-то написали, что это финал франшизы, поэтому люди так подумали. Если бы мы продолжили серию, то, скорее всего, пригласили бы на съемки больше молодых участников. Мне самому тоже придется уйти из проекта, потому что мой невролог сказал, что еще одно сотрясение мозга может стать для меня фатальным».

Когда Ноксвила спросили, почему, по его мнению, сериал о каскадерах обрел такую популярность, он ответил:

«У «Чудаков» есть много достоинств. Но самое главное — это честность. Я думаю, что люди чувствуют и ценят это. Все наши дурацкие розыгрыши абсолютно реальны. Боль реальна. Братские чувства между парнями реальны. Страх на съемочной площадке реален. На нашей стороне правда».

Планирует ли Ноксвил участвовать в разработке нового фильма как режиссер или сценарист, он не уточнил.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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